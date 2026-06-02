台南學產地魚塭轉型科技產業專區 拚今年通過區段徵收

台南中西區學產地轉型產業專區開發進度，議員並主張市府除推動土地開發與招商外，更應提前布局人才培育，結合大學資源打造科技特色學校，為未來產業發展儲備人才。

地政局長陳淑美表示，科技產業專區屬區段徵收開發案，目前已辦理兩場公聽會，接下來將辦理施工前說明會及區段徵收說明會，區段徵收計畫書預計今年送內政部審議，待計畫通過後，即可進入工程施工階段。

地政局說明，本開發區土地面積約30.23公頃，其中公有土地比例高達99.74%，以教育部學產基金為主，去年已辦理2場次區段徵收事業計畫公聽會，今年3月3日召開協議價購會議、5月14日召開土地改良物協議價購會議。預計在今年6至7月召開區段徵收公聽會、9至10月將區段徵收計畫書報內政部，期盼今年可以通過區段徵收計畫。

地政局指出，地方關心的排水、防洪與生態議題均已納入規劃，於出流管制計畫中規劃2座滯洪池，可容納6.4萬噸蓄水量，並有抽水機具設備；另外，亦規劃設置生態濕地公園，成為該區開發亮點。

林依婷指出，中西區科技產業專區地處安平北側，與安平五期僅一橋之隔，區位條件優越，地方對未來發展抱持高度期待。

林依婷認為，中西區科技產業專區未來應朝高科技、高附加價值產業聚落方向發展，鎖定半導體設計、人工智慧運算、自駕系統、低軌衛星及人形機器人等前瞻產業，承接南科發展外溢效益。

她表示，企業投資不只看土地，更重視人才、產業鏈、基礎建設及生活環境，因此市府除了完善土地開發與招商條件，也應同步規劃人才培育體系。

林依婷提到，科技產業專區內預留教育用地，建議市府重新思考定位，評估設置結合科技教育特色的學校，甚至打造以AI、半導體與科技教育為主軸的特色校園，並與成功大學合作，讓科技人才培育向下扎根。