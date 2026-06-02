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台南畢業季國產花卉搶手 蘭花品種「第一名」、火鶴諧音「乎好」最夯

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
畢業季來臨，台南市政府推廣薦國產花卉，不論是「第一名」蘭花或是諧音「乎好」的火鶴，都十分應景。記者謝進盛／翻攝
畢業季來臨，台南市政府推廣薦國產花卉，不論是「第一名」蘭花或是諧音「乎好」的火鶴，都十分應景。記者謝進盛／翻攝

畢業季來臨，台南市政府推廣國產花卉，不論是「第一名」蘭花或諧音「乎好」的火鶴，都十分應景，民眾可多多挑選。

台南市長黃偉哲推薦民眾選購在地特色花卉作為畢業贈禮，除畢業花束、祝福花籃外，也可選擇特色植栽等多元花禮，以花傳情、以花獻上祝福。

農業局指出，台南有享譽國際的蘭花產業及品質優良的火鶴花產業，鼓勵民眾以國產花卉表達感謝與祝福，支持在地農民與花卉產業發展。

農業局長李芳林表示，火鶴花花形宛如展翅飛揚的心形花朵，花姿亮麗大方，象徵熱情、自信、勇敢追夢與鴻圖大展。蘭花則向來被視為高雅與卓越象徵，更有品種名為「第一名」的蘭花，寓意學子在求學過程中努力耕耘、脫穎而出，並祝福畢業生在人生下一個階段持續追求卓越、勇創佳績。

農業局表示，近年也配合火鶴花產業團體推動花育教育，帶領學生從種植、照護到觀察開花歷程，透過親身參與認識植物生長過程及在地特色花卉。有興趣消費者，可洽詢百芳農場(林芳珠 0937496598)及牛記蘭花(王瓊英 0910774971)。

畢業季來臨，台南市政府推廣薦國產花卉，不論是「第一名」蘭花或是諧音「乎好」的火鶴，都十分應景。記者謝進盛／翻攝
畢業季來臨，台南市政府推廣薦國產花卉，不論是「第一名」蘭花或是諧音「乎好」的火鶴，都十分應景。記者謝進盛／翻攝

農業 台南 蘭花 黃偉哲

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