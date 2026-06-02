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消失9年台南車站門面拚回歸 古蹟主體修復重啟明年發包

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南車站前廣場大改造工程進行中，但台南車站主體上半部還是鐵皮圍籬包覆。圖／台南市交通局提供
台南車站前廣場大改造工程進行中，但台南車站主體上半部還是鐵皮圍籬包覆。圖／台南市交通局提供

象徵台南城市門面的國定古蹟台南車站，自2017年啟動修復工程以來已歷時9年，台南鐵路地下化工程預計今年底通車，議員批車站還以鷹架圍籬圍住影響城市景觀；台鐵公司委託台南市政府文化局代辦修復工程，目前已完成建築師遴選與簽約，進入細部規畫設計，預計明年初完成發包，盼車站主體修復工程目標於2028年完工。

台南車站修復案原由台鐵負責，原本預定2021年完工，但因先前施工團隊在變更設計程序尚未完成前即施工，導致部分古蹟構件遭拆除、材料使用不當，破壞建築原貌，工程因此全面停工，修復工作陷入長達6、7年的停擺，主體建築被鷹架及圍籬包住，遭到詬病，後續才由台南市政府接手，重新推動修復作業。

文資處表示，市府接手後先辦理「國定古蹟台南火車站補充修復再利用計畫」，委託成功大學進行調查研究，歷經1年多完成相關成果，作為後續修復設計依據，其中光是車站外牆面磚及轉角磚超過10種，且分屬不同年代，未來將依歷史脈絡進行修復，力求重現原有風貌。

文資處說，今年3月完成建築師遴選及簽約，進入全區基礎設計與細部設計。第一期工程以車站主體建築修復為核心，同步辦理機電設備更新、泥作修繕、門窗檢測與修復，以及漏水改善等工程。文資處指出，因車站整修停工長達6、7年，加上去年颱風造成滲水等情況，加上百年古蹟修復會有無預期的狀況，但會努力在2年內修好。

文資處表示，除第一階段車站本體工程預計明年初完成細部設計及發包外，文化部去年決議將第二月台南、北段大部分區域納入國定古蹟範圍，完整保存車站歷史空間。第二階段則將辦理第一月台、站務室派出所等區域修復，預計後年初完成設計及工程發包，待第二月台範圍確認後，再一併納入修復再利用計畫。

市議員曾之婕質詢指出，從2023年關注台南車站門面長期消失問題，後續市府加快與鐵道局及廠商協調，才逐步化解修繕爭議，不過目前車站主體建築持續被鐵皮圍籬包覆，台南車站站前廣場預計明年底完工，台南車站修復及周邊環境更新，應盡速同步跟上。

台南 台鐵 建築師

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