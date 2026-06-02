嘉義式感性席捲南韓釜山 嘉義市觀光推介會「木都」魅力驚豔

嘉市拓展國際觀光市場，市長黃敏惠率市府團隊前進韓國釜山，繼日前拜會釜山觀光協會（BTA）交流觀光推廣經驗，上午舉辦嘉市觀光旅遊推介會，以「嘉義式感性」為主題，向韓國旅遊業界展現嘉市融合木都文化、特色咖啡與慢活生活的城市魅力，吸引眾多旅行社與航空業者關注。

韓國是嘉市重要國際旅遊市場。去年赴首爾舉辦觀光推介會後，韓國旅客到嘉市住宿人次較前1年大幅成長3.8倍；今年第1季外國旅客住宿統計中，韓國旅客更高居第二名，顯示嘉義市深耕韓國市場已逐漸展現成果。黃敏惠指出，到釜山，不僅是「木都」與「海港城市」交流，發現2座城市有許多共通點。釜山有深受當地人喜愛豬肉湯飯，嘉義有聞名全台火雞肉飯及林聰明沙鍋魚頭等特色美食，2地透過飲食文化與人情味，吸引國內外旅客造訪。

近年韓國吹起「台灣感性」熱潮，嘉市是最能代表這股氛圍的城市之一，作為阿里山門戶及阿里山林鐵起點，嘉市有超過6000棟傳統木屋與林業文化底蘊。近年市府推動「舊屋力」、「老屋卸妝」、「嘉有木屋」等政策，吸引青年進駐老屋創業，開咖啡館、甜點店、選物店及特色旅宿，打造融合歷史文化與潮流生活的「嘉義式感性」。

此外，嘉市是全台少數從咖啡產地到咖啡杯最短距離串聯城市，與素有咖啡文化特色釜山形成共鳴。隨著台中往返釜山航線逐漸成熟，中南部旅遊市場持續升溫，嘉市準備完善旅宿、美食與獎勵補助資源，吸引韓國旅客探索嘉義。

觀新處長鄭雅文說，影視作品是推動觀光重要力量。韓國實境節目《生存王2》選嘉市拍攝，在嘉義取景影集《化外之醫》榮獲全球OTT大獎「最佳亞洲內容獎」，成為首部獲此殊榮台灣作品。透過影視行銷，讓更多國際觀眾看見嘉義獨特人文風景與城市故事。

外交部駐韓國台北代表部釜山辦事處處長郭承凱指出，《生存王2》選擇嘉市拍攝，看中嘉義獨特台灣感性、KANO精神及豐富美食文化。隨著台中與釜山新航線開通，往返更便利，現在是韓國旅客造訪嘉義最佳時機。

推介會吸引63家韓國旅行社、4家航空公司及釜山觀光協會代表出席，嘉市旅宿、伴手禮業者及宗教文化團體參與推廣，向韓國旅遊市場全面展現嘉市文化、觀光、美食與商圈魅力，盼擴大韓國旅客來嘉人數，帶動城市觀光經濟發展。

嘉市長黃敏惠率市府團隊前進韓國釜山，上午舉辦嘉市觀光旅遊推介會，以「嘉義式感性」為主題，向韓國旅遊業界展現嘉市融合木都文化、特色咖啡與慢活生活的城市魅力，吸引眾多旅行社與航空業者關注。圖／嘉市府提供

嘉市長黃敏惠率市府團隊前進韓國釜山，上午舉辦嘉市觀光旅遊推介會，以「嘉義式感性」為主題，向韓國旅遊業界展現嘉市融合木都文化、特色咖啡與慢活生活的城市魅力，吸引眾多旅行社與航空業者關注。圖／嘉市府提供

嘉市長黃敏惠率市府團隊前進韓國釜山，上午舉辦嘉市觀光旅遊推介會，以「嘉義式感性」為主題，向韓國旅遊業界展現嘉市融合木都文化、特色咖啡與慢活生活的城市魅力，吸引眾多旅行社與航空業者關注。圖／嘉市府提供

嘉市長黃敏惠率市府團隊前進韓國釜山，上午舉辦嘉市觀光旅遊推介會，以「嘉義式感性」為主題，向韓國旅遊業界展現嘉市融合木都文化、特色咖啡與慢活生活的城市魅力，吸引眾多旅行社與航空業者關注。圖／嘉市府提供

嘉市長黃敏惠率市府團隊前進韓國釜山，上午舉辦嘉市觀光旅遊推介會，以「嘉義式感性」為主題，向韓國旅遊業界展現嘉市融合木都文化、特色咖啡與慢活生活的城市魅力，吸引眾多旅行社與航空業者關注。圖／嘉市府提供

嘉市長黃敏惠率市府團隊前進韓國釜山，上午舉辦嘉市觀光旅遊推介會，以「嘉義式感性」為主題，向韓國旅遊業界展現嘉市融合木都文化、特色咖啡與慢活生活的城市魅力，吸引眾多旅行社與航空業者關注。圖／嘉市府提供

嘉市長黃敏惠率市府團隊前進韓國釜山，上午舉辦嘉市觀光旅遊推介會，以「嘉義式感性」為主題，向韓國旅遊業界展現嘉市融合木都文化、特色咖啡與慢活生活的城市魅力，吸引眾多旅行社與航空業者關注。圖／嘉市府提供

嘉市長黃敏惠率市府團隊前進韓國釜山，上午舉辦嘉市觀光旅遊推介會，以「嘉義式感性」為主題，向韓國旅遊業界展現嘉市融合木都文化、特色咖啡與慢活生活的城市魅力，吸引眾多旅行社與航空業者關注。圖／嘉市府提供

嘉市長黃敏惠率市府團隊前進韓國釜山，上午舉辦嘉市觀光旅遊推介會，以「嘉義式感性」為主題，向韓國旅遊業界展現嘉市融合木都文化、特色咖啡與慢活生活的城市魅力，吸引眾多旅行社與航空業者關注。圖／嘉市府提供