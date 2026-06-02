用話術免費護膚竟背數十萬貸款？台南頻傳美容消費黑洞

台南市美容消費糾紛頻傳，市議員蔡筱薇今天在市政總質詢指出，不少民眾原本只是接受免費體驗、護膚服務，最後卻在高壓推銷下簽下高額契約，甚至背負數十萬元貸款。她要求市府正視美容產業衍生的消費爭議，建立更積極的消費保護機制。市府回應，自5月25日起啟動跨局處聯合稽查，預計2個月內執行30場次查核。

蔡筱薇表示，台南市每年美容消費申訴案件超過百件，平均每3天就有1件消費爭議，但實際受害人數恐更多，許多民眾因訴訟成本高、程序繁瑣而選擇自行承擔損失。

她指出，近年美容消費糾紛已形成固定模式，業者常以「免費體驗」、「免費護膚」、「贈送試用品」或「填問卷送禮品」等方式吸引民眾上門，再透過密閉空間、高壓推銷及長時間心理施壓，促使消費者簽署高額契約。

蔡筱薇表示，部分業者甚至協助辦理信用貸款或第三方支付分期，以話術淡化實際負擔，讓消費者在未充分了解契約內容下簽約。部分案件還涉及本票簽署、融資公司介入及高額違約金設計，受害者以學生、社會新鮮人及家庭主婦居多。

她指出，目前美容消費糾紛調解不成立比例接近六成，顯示現行制度仍有改善空間。有些業者以商品拆封、契約條文模糊或退費標準不明等理由拒絕退款，甚至在調解過程中態度強硬，讓消費者求助無門。

蔡筱薇也提到，台中市去年曾針對爭議美容業者發布全國首例消費警訊公告，台南市消費者保護自治條例卻空有法卻未建立驚示機制，建議市府修法增訂消費警訊公告制度，針對不當行銷、重大消費爭議或申訴異常增加的業者發布警示資訊。

市長黃偉哲表示，若業者有隱瞞資訊或惡意欺騙情形，應可視為詐騙行為。除透過立法強化規範外，也會加強社區宣導與執法查緝，降低民眾受害風險。

市府法制處表示，除定期查核美容定型化契約內容及履約保證機制外，若接獲消費申訴，消保官將介入協調，涉及不當行銷者則移請公平交易委員會查處。法制處也提醒，美容消費多屬訪問交易，消費者可依法於7日內無條件解除契約，並可透過消費爭議調解機制尋求協助。