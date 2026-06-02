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南山公墓開發遭質疑炒地皮 黃偉哲舉南鐵地下化：謠言禁不起檢驗

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲強調南山公墓不可能變成讓民間去炒地皮或做商業開發。記者吳淑玲／翻攝
台南市長黃偉哲強調南山公墓不可能變成讓民間去炒地皮或做商業開發。記者吳淑玲／翻攝

台南市南山公墓（殯葬專區）因文資爭議卡關多年，因進入超高齡社會，殯葬設施不敷需求，議員關切南山公墓開發進度，針對外界有傳聞是讓建商經營「炒地皮」，市府應對外說清楚，市府公開澄清，殯葬專區將由政府主導管理，不會委由民間業者經營，也不會淪為炒地皮工具。

台南市長黃偉哲表示，現在外界有一些說法，其實很多都是誤解。這種公共設施，不可能變成讓民間去炒地皮或做商業開發。市府現在做的事情，就是把公共設施做好、規劃好，讓未來使用更順暢。

黃偉哲也以過去南鐵地下化工程為例指出，當年也曾出現各種不實傳言，甚至有人指控當時市長賴清德藉機炒作土地，但最終是成為「公園道」，事實證明許多謠言都禁不起檢驗。

黃偉哲強調，市政府的立場，就是清楚說明，這個就是公共建設，不會變成商業用途。

市議員周麗津質詢表示，市區納骨設施幾近飽和，部分家屬甚至面臨祭拜空間不足問題，面對親人離世已相當悲痛，若連祭拜空間都不足，對家屬而言更是沉重負擔。外界對南山公墓未來用途有不少揣測，甚至出現由財團開發等傳言，議員也被「咀咒」，要求市府公開說明。

台南市副市長姜淋煌回應表示，外界有聲音是不是會變成開發案、是不是要做商業用途，這些都不用去造謠，因此事他也被「咀咒」，但市府立場非常清楚，未來五十年後會如何不知道，但他強調，無論是現任或未來市長，都不可能讓建商蓋房子炒地皮。

姜淋煌說明，南山公墓分成A、B、C、D、E等分區，尤其B區是主要殯葬使用區，該保存或整修會保留，殯葬設施依照需求規畫，A區以保存與整修為主C、D、E區的部分會依照需求來規劃與處理，另外有一些公共設施與停車空間的需求，會納入考量。

民政局指出，未來南山公墓A、B區遷葬後將規劃多元綜合殯葬專區(約16公頃)，預計設置殯儀館、納骨塔、火化場、環保葬區、古蹟公園及庫錢爐等六合一殯葬專區。

C區靠近住宅區，公告遷葬5月底完成後，近期會舉辦法會後啟動整地，交由工務局闢建公園、道路開闢及停車空間；另有民政局、財政稅務局所屬土地，將另依當地民意需求評估規劃。

市府強調，A、B、C區均已提送文資處辦理文化資產價值評估，將俟後續審議結果接續辦理；另A、B區墳墓查估將分二期進行測繪作業，目前亦辦理當中，截至2026年4月30日為止，已進行A區5次、B區5次、C區3次文資價值評估會勘。

台南南山公墓開發案爭議多年，其中Ｃ區公告起至5月底辦理遷葬，近期啟動整理。圖／台南市民政局提供
台南南山公墓開發案爭議多年，其中Ｃ區公告起至5月底辦理遷葬，近期啟動整理。圖／台南市民政局提供

黃偉哲 公墓 議員

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