南山公墓開發遭質疑炒地皮 黃偉哲舉南鐵地下化：謠言禁不起檢驗

台南市南山公墓（殯葬專區）因文資爭議卡關多年，因進入超高齡社會，殯葬設施不敷需求，議員關切南山公墓開發進度，針對外界有傳聞是讓建商經營「炒地皮」，市府應對外說清楚，市府公開澄清，殯葬專區將由政府主導管理，不會委由民間業者經營，也不會淪為炒地皮工具。

台南市長黃偉哲表示，現在外界有一些說法，其實很多都是誤解。這種公共設施，不可能變成讓民間去炒地皮或做商業開發。市府現在做的事情，就是把公共設施做好、規劃好，讓未來使用更順暢。

黃偉哲也以過去南鐵地下化工程為例指出，當年也曾出現各種不實傳言，甚至有人指控當時市長賴清德藉機炒作土地，但最終是成為「公園道」，事實證明許多謠言都禁不起檢驗。

黃偉哲強調，市政府的立場，就是清楚說明，這個就是公共建設，不會變成商業用途。

市議員周麗津質詢表示，市區納骨設施幾近飽和，部分家屬甚至面臨祭拜空間不足問題，面對親人離世已相當悲痛，若連祭拜空間都不足，對家屬而言更是沉重負擔。外界對南山公墓未來用途有不少揣測，甚至出現由財團開發等傳言，議員也被「咀咒」，要求市府公開說明。

台南市副市長姜淋煌回應表示，外界有聲音是不是會變成開發案、是不是要做商業用途，這些都不用去造謠，因此事他也被「咀咒」，但市府立場非常清楚，未來五十年後會如何不知道，但他強調，無論是現任或未來市長，都不可能讓建商蓋房子炒地皮。

姜淋煌說明，南山公墓分成A、B、C、D、E等分區，尤其B區是主要殯葬使用區，該保存或整修會保留，殯葬設施依照需求規畫，A區以保存與整修為主C、D、E區的部分會依照需求來規劃與處理，另外有一些公共設施與停車空間的需求，會納入考量。

民政局指出，未來南山公墓A、B區遷葬後將規劃多元綜合殯葬專區(約16公頃)，預計設置殯儀館、納骨塔、火化場、環保葬區、古蹟公園及庫錢爐等六合一殯葬專區。

C區靠近住宅區，公告遷葬5月底完成後，近期會舉辦法會後啟動整地，交由工務局闢建公園、道路開闢及停車空間；另有民政局、財政稅務局所屬土地，將另依當地民意需求評估規劃。

市府強調，A、B、C區均已提送文資處辦理文化資產價值評估，將俟後續審議結果接續辦理；另A、B區墳墓查估將分二期進行測繪作業，目前亦辦理當中，截至2026年4月30日為止，已進行A區5次、B區5次、C區3次文資價值評估會勘。