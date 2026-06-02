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高齡換照便民服務上線 嘉義監理站深入社區體檢及換照

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義區監理所推動高齡換照便民服務，行動監理車今天至中埔鄉農會和美辦事處，協助200名高齡長者換照。記者黃于凡／攝影
嘉義區監理所推動高齡換照便民服務，行動監理車今天至中埔鄉農會和美辦事處，協助200名高齡長者換照。記者黃于凡／攝影

70歲高齡駕駛換照新制5月31日上路，為方便偏鄉長者就近辦理換照，交通部公路局嘉義區監理所嘉義市監理站今天攜手嘉義縣中埔鄉公所，在中埔鄉農會和美辦事處舉辦高齡駕駛換照一站式服務，結合醫院體檢、交通安全教育及換照作業，讓長者一次完成所有程序。

嘉義市監理站今天出動行動監理車深入中埔鄉服務，並邀請聖馬爾定醫院協助體格檢查，民眾一早先完成體檢，隨後接受2小時安全教育課程，即可現場辦理換照，免去往返監理機關及醫療院所的不便。現場約有百名長者參與，稱讚換照服務貼心，非常方便。

嘉義區監理所長張耀輝說，70歲換照可延長效期至75歲，75歲後每次可延長3年，且須額外通過認知功能測驗，監理所推出2小時課程，涵蓋交通法規與危險案例，今天共有200多名長者參與，為了維持課程品質，一共分成3班上課，盼強化高齡駕駛的安全意識。

縣長翁章梁說，嘉義縣有許多死亡車禍肇因都是自撞，多起事故顯示老年人反應較慢，在空曠的道路自摔或撞上電線桿，送醫搶救不治，提醒民眾應留意自身狀況再上路，高齡換照制度雖會造成部分民眾不便，但這個「不便」是為了讓大家享有更好的安全保障。

嘉義市監理站長陳昭玲站長指出，高齡駕駛換照一站式服務提供「在地、便捷、貼心」的換照模式，70至74歲高齡者可在現場完成體檢、安全教育課程及換照程序，免於奔波多地不便，保障長者需求與交通安全，將持續深入各地辦理便民措施，協助高齡駕駛換照。

嘉義區監理所推動高齡換照便民服務，攜手聖馬爾定醫院為換照高齡長者體檢。記者黃于凡／攝影
嘉義區監理所推動高齡換照便民服務，攜手聖馬爾定醫院為換照高齡長者體檢。記者黃于凡／攝影

嘉義區監理所推動高齡換照便民服務，攜手聖馬爾定醫院為換照高齡長者體檢。記者黃于凡／攝影
嘉義區監理所推動高齡換照便民服務，攜手聖馬爾定醫院為換照高齡長者體檢。記者黃于凡／攝影

嘉義區監理所推動高齡換照便民服務，行動監理車今天至中埔鄉農會和美辦事處，協助200名高齡長者換照。記者黃于凡／攝影
嘉義區監理所推動高齡換照便民服務，行動監理車今天至中埔鄉農會和美辦事處，協助200名高齡長者換照。記者黃于凡／攝影

高齡駕駛 嘉義

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