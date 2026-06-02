議員指學校要求帶剩食回家 南市府：完善廚餘處理

台南推動學校午餐廚餘減量，成績亮眼，如今傳出部分學校追求績效，限制學生在校內傾倒剩食，或要求帶回家。市府今天表示，僅是未完成廚餘處理個案，已要求完善廚餘處理機制。

民進黨籍台南市議員蔡筱薇今天在市議會質詢指出，家長陳情反映，部分學校追求廚餘減量績效，限制學生在校內傾倒剩食，甚至要求將吃不完飯菜裝入餐盒帶回家處理。

她表示，目前台南市每天供餐學生逾15萬人，夏季高溫動輒超過攝氏30度，剩餘飯菜若長時間放置書包，容易腐敗發臭，更可能衍生衛生和食品安全問題，校園廚餘減量不應演變成將學校責任轉嫁給家長和學生承擔。

市府教育局告訴中央社記者，校園廚餘減量政策核心在於源頭減量、惜食教育及精準供餐，目的是減少食物浪費，非以廚餘重量作為單一績效指標，更不會要求學生將剩食或廚餘帶回家處理。

教育局表示，蔡筱薇質詢所提僅是個案，教育局初步了解是這名學生用餐速度較慢，未在規定時間內完成廚餘處理，不是學校禁止學生倒廚餘或攜回家中，已要求校方改善。

教育局強調，推動廚餘減量絕不能以犧牲學生權益或造成學生心理壓力為代價，未來將要求各校落實合理用餐時間與完善廚餘處理機制，關注中低年級學生需求，若未能及時統一處理，也應由學校個別回收，避免類似情形發生。