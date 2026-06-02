快訊

永康女高中生被摀嘴強拉 嫌犯竟早已準備好空屋「預謀性侵」

「換肝名醫」陳堯俐仲介病患海外器官移植 衛福部開鍘廢除醫師執照

被問三星薪酬爭議！黃仁勳：員工薪水應盡可能多拿 我盡所能發高薪

聽新聞
0:00 / 0:00

遊客會同原住民狩獵 林保署：恐觸犯野保法遭重罰

中央社／ 嘉義縣2日電

鄒族獵人近日帶遊客進入阿里山特富野獵場打獵引發違法疑慮，嘉縣府調查遊客只在旁觀看攝影；林保署強調，遊客若有狩獵行為就觸犯野保法，最高可罰百萬元並處5年以下有期徒刑。

鄒族獵人協會理事長浦珍珠接受中央社記者電訪說，近日接獲反映，有持獵人證的人員於狩獵活動中私自帶領非獵人進入獵場，並拍攝影片，已違反該會自治自律公約規定。

鄒族獵人協會針對此事件發布公告指出，於狩獵時帶領非鄒族原住民之人士（含研究人員）進入獵場，應事先向該會完成登記，不得自行帶領進入。浦珍珠強調，若讓非獵人參與狩獵，就已犯法，協會將會取消獵人資格，不得再進入傳統獵場打獵。

林業保署嘉義分署表示，依野生動物保育法規定保育類野生動物應予保育，除非族群量過大或基於學術研究、教育目的並經中央主管機關核准，一般民眾不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用。若一般民眾擅自獵捕保育類野生動物，得處6個月至5年有期徒刑，得併科新台幣20萬至100萬罰金。擅自獵捕一般類野生動物，得處6萬至30萬元罰鍰。

另外，野保法也規定原住民族基於其傳統文化、祭儀或非營利自用，而有獵捕、宰殺或利用野生動物之行為，應經主管機關核准或備查。未經申請核准或備查者參與狩獵屬保育類野生動物者處2萬元至10萬元罰鍰；屬一般類野生動物者處1000元至1萬元罰鍰，但首次違反者不罰。

嘉義分署說，鄒族獵人協會聲明中所指獵人證是由協會自行頒給合格會員，協會並依據「原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法」向嘉義縣政府申請115年全年度合法狩獵山肉1500頭並進行狩獵回報，持獵人證的會員，免個人向縣府申請狩獵，可由獵人協會的申請額度內狩獵。

浦珍珠強調，「獵人證」並非永久且無條件的資格認定，將定期依據獵人參與培力課程、法規教育、文化傳承活動及遵守自治規範等情形進行檢視，並視實際狀況調整發放相關名單。呼籲所有獵人共同遵守法令與自治規範，維護鄒族傳統狩獵文化及部落共同建立的制度，才能自在地在山林裡進行狩獵。

原住民 林保署 鄒族

延伸閱讀

推廣安全蛇夾 民團促修法

南市某校長涉霸凌、打壓吹哨者遭監察院糾正 教育局回應了

立院三讀通過資源循環推動法 管理擴至產品生命週期打造循環經濟

資源循環推動法三讀 導入綠色設計、企業可減稅

相關新聞

空拍看台灣／烏山頭水庫乾旱見底 浮動式光電坐底恐結構變形

南部旱象持續擴大，台南烏山頭水庫水位明顯下降，截至6月1日近期蓄水率只剩14.6%，大片庫底黃泥裸露，原本設置於水面的浮動式太陽能光電設施所有光電板及浮筒都接觸到底泥，甚至有許多發電設施已經損壞，再度掀起外界討論。支持水面型光電的一方認為，相關設施除可增加綠能發電，也具減少水面蒸發效果；但反對者則質疑，水庫肩負民生與農業供水重任，在極端氣候日益頻繁情況下，是否適合大規模設置水面型光電，仍有待更審慎評估。

高齡換照便民服務上線 嘉義監理站深入社區體檢及換照

70歲高齡駕駛換照新制5月31日上路，為方便偏鄉長者就近辦理換照，交通部公路局嘉義區監理所嘉義市監理站今天攜手嘉義縣中埔鄉公所，在中埔鄉農會和美辦事處舉辦高齡駕駛換照一站式服務，結合醫院體檢、交通安全教育及換照作業，讓長者一次完成所有程序。

嘉縣表藝中心消防設備故障 演藝廳及實驗劇場緊急關閉

嘉義縣表演藝術中心演藝廳及實驗劇場消防設備測試發生異常，為維護公共安全，保護民眾及表演團隊生命財產安全，嘉義縣文化觀光局今天表示，即日起關閉演藝廳及實驗劇場，相關表演內容停止演出，因檢修維護設備難度高，後續開放時間另行公告。

無法撲救…麥寮風機大火 燒出安全危機

台電公司雲林縣麥寮風場第十七號風力發電機組前天大火，火勢直至當晚風機油料焚燒完才熄滅，地方民眾對於風場安危有不少負評，要求強化安檢。經濟部長龔明鑫昨表示，全面清查同類型老舊風機，對於相關救援也會和消防署一併研討對策。

台南左轉專用道大增 民怨「難過」

台南市政府近年積極推動「偏心式左轉車道」來改善路口交通安全，有議員昨質詢說，市區主要道路健康路、安南區海佃路等引發部分民眾反彈，幾處較狹窄路段設左轉車道，反而導致路邊停車空間消失、壓縮慢車道等，目前執行方式過於齊頭式，應落實「因地制宜」。

高齡駕駛換照昨上路 雲林「一站式換照」27長輩順利領新照

70歲高齡駕駛換照新制昨起實施，為便利高齡長輩就近換照，公路局嘉義區監理所雲林監理站結合雲林縣衛生局，今天首度在四湖鄉衛生所辦理70歲高齡換照，並出動行動監理車深入地方服務，提供體檢、安全教育課及換照，一站式服務超便民，老人家有感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。