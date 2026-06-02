遊客會同原住民狩獵 林保署：恐觸犯野保法遭重罰

鄒族獵人近日帶遊客進入阿里山特富野獵場打獵引發違法疑慮，嘉縣府調查遊客只在旁觀看攝影；林保署強調，遊客若有狩獵行為就觸犯野保法，最高可罰百萬元並處5年以下有期徒刑。

鄒族獵人協會理事長浦珍珠接受中央社記者電訪說，近日接獲反映，有持獵人證的人員於狩獵活動中私自帶領非獵人進入獵場，並拍攝影片，已違反該會自治自律公約規定。

鄒族獵人協會針對此事件發布公告指出，於狩獵時帶領非鄒族原住民之人士（含研究人員）進入獵場，應事先向該會完成登記，不得自行帶領進入。浦珍珠強調，若讓非獵人參與狩獵，就已犯法，協會將會取消獵人資格，不得再進入傳統獵場打獵。

林業保署嘉義分署表示，依野生動物保育法規定保育類野生動物應予保育，除非族群量過大或基於學術研究、教育目的並經中央主管機關核准，一般民眾不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用。若一般民眾擅自獵捕保育類野生動物，得處6個月至5年有期徒刑，得併科新台幣20萬至100萬罰金。擅自獵捕一般類野生動物，得處6萬至30萬元罰鍰。

另外，野保法也規定原住民族基於其傳統文化、祭儀或非營利自用，而有獵捕、宰殺或利用野生動物之行為，應經主管機關核准或備查。未經申請核准或備查者參與狩獵屬保育類野生動物者處2萬元至10萬元罰鍰；屬一般類野生動物者處1000元至1萬元罰鍰，但首次違反者不罰。

嘉義分署說，鄒族獵人協會聲明中所指獵人證是由協會自行頒給合格會員，協會並依據「原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法」向嘉義縣政府申請115年全年度合法狩獵山肉1500頭並進行狩獵回報，持獵人證的會員，免個人向縣府申請狩獵，可由獵人協會的申請額度內狩獵。

浦珍珠強調，「獵人證」並非永久且無條件的資格認定，將定期依據獵人參與培力課程、法規教育、文化傳承活動及遵守自治規範等情形進行檢視，並視實際狀況調整發放相關名單。呼籲所有獵人共同遵守法令與自治規範，維護鄒族傳統狩獵文化及部落共同建立的制度，才能自在地在山林裡進行狩獵。