快訊

永康女高中生被摀嘴強拉 嫌犯竟早已準備好空屋「預謀性侵」

「換肝名醫」陳堯俐仲介病患海外器官移植 衛福部開鍘廢除醫師執照

被問三星薪酬爭議！黃仁勳：員工薪水應盡可能多拿 我盡所能發高薪

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉縣表藝中心消防設備故障 演藝廳及實驗劇場緊急關閉

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣表藝中心消防設備故障，演藝廳及實驗劇場緊急關閉。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣表藝中心消防設備故障，演藝廳及實驗劇場緊急關閉。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣表演藝術中心演藝廳及實驗劇場消防設備測試發生異常，為維護公共安全，保護民眾及表演團隊生命財產安全，嘉義縣文化觀光局今天表示，即日起關閉演藝廳及實驗劇場，相關表演內容停止演出，因檢修維護設備難度高，後續開放時間另行公告。

嘉義縣文化觀光局表示，定期消防安檢發現演藝廳及實驗劇場消防灑水系統故障，建築物為挑高結構，灑水設備裝在2至3層樓高，將撤除全部觀眾席座椅，搭設鷹架檢視灑水設備且需提前完成場內硬體設備防護，避免浸水毀損，整體工程龐大，耗時且難度甚高。

經緊急開會諮詢專業建議，評估若正常營運將無法全面檢修改善，基於公共安全及風險預防，並確保入館民眾及表演團隊生命財產安全，決定緊急採取預防性閉館措施，故自即日起緊急關閉兩廳，暫停對外開放，有關兩廳所有活動均全數暫停，並加速完成整體修復改善工程。

文化觀光局長徐佩鈴說，消防安全為公共安全首要，涉及觀眾與表演團隊生命財產安全，絕不容許任何疏漏，緊急休館啟動檢修計畫，釐清灑水設備故障原因，目前已洽請專業消防技師團隊啟動檢修作業，重啟營運日期將待消防設備順利運作，確保安全無虞再行公告。

嘉義縣表演藝術中心表示，因兩廳緊急停演受影響的團隊與觀眾，已著手研擬配套措施以維護權益，相關訊息將於官網與官方社群平台公告，如有任何疑問亦可直接電洽中心，另已預約租借場館的團隊，將請專人聯繫辦理延期或退費，造成團隊與觀眾不便，深感歉意。

嘉義縣表藝中心消防設備故障，演藝廳及實驗劇場緊急關閉。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣表藝中心消防設備故障，演藝廳及實驗劇場緊急關閉。圖／嘉義縣政府提供

劇場 嘉義 觀光局

延伸閱讀

辦防汛研討會 廉政署：協助機關強化風險預警機制

影／輔大醫學院廁所針孔疑雲破案了！竟是校方裝設「方便取證」

周董愛店「老街文化阿給」重新開幕才1天 突宣布暫停營業原因曝光

台南水庫蓄水率直直落 水利署評估6月底前供水無虞

相關新聞

空拍看台灣／烏山頭水庫乾旱見底 浮動式光電坐底恐結構變形

南部旱象持續擴大，台南烏山頭水庫水位明顯下降，截至6月1日近期蓄水率只剩14.6%，大片庫底黃泥裸露，原本設置於水面的浮動式太陽能光電設施所有光電板及浮筒都接觸到底泥，甚至有許多發電設施已經損壞，再度掀起外界討論。支持水面型光電的一方認為，相關設施除可增加綠能發電，也具減少水面蒸發效果；但反對者則質疑，水庫肩負民生與農業供水重任，在極端氣候日益頻繁情況下，是否適合大規模設置水面型光電，仍有待更審慎評估。

高齡換照便民服務上線 嘉義監理站深入社區體檢及換照

70歲高齡駕駛換照新制5月31日上路，為方便偏鄉長者就近辦理換照，交通部公路局嘉義區監理所嘉義市監理站今天攜手嘉義縣中埔鄉公所，在中埔鄉農會和美辦事處舉辦高齡駕駛換照一站式服務，結合醫院體檢、交通安全教育及換照作業，讓長者一次完成所有程序。

嘉縣表藝中心消防設備故障 演藝廳及實驗劇場緊急關閉

嘉義縣表演藝術中心演藝廳及實驗劇場消防設備測試發生異常，為維護公共安全，保護民眾及表演團隊生命財產安全，嘉義縣文化觀光局今天表示，即日起關閉演藝廳及實驗劇場，相關表演內容停止演出，因檢修維護設備難度高，後續開放時間另行公告。

無法撲救…麥寮風機大火 燒出安全危機

台電公司雲林縣麥寮風場第十七號風力發電機組前天大火，火勢直至當晚風機油料焚燒完才熄滅，地方民眾對於風場安危有不少負評，要求強化安檢。經濟部長龔明鑫昨表示，全面清查同類型老舊風機，對於相關救援也會和消防署一併研討對策。

台南左轉專用道大增 民怨「難過」

台南市政府近年積極推動「偏心式左轉車道」來改善路口交通安全，有議員昨質詢說，市區主要道路健康路、安南區海佃路等引發部分民眾反彈，幾處較狹窄路段設左轉車道，反而導致路邊停車空間消失、壓縮慢車道等，目前執行方式過於齊頭式，應落實「因地制宜」。

高齡駕駛換照昨上路 雲林「一站式換照」27長輩順利領新照

70歲高齡駕駛換照新制昨起實施，為便利高齡長輩就近換照，公路局嘉義區監理所雲林監理站結合雲林縣衛生局，今天首度在四湖鄉衛生所辦理70歲高齡換照，並出動行動監理車深入地方服務，提供體檢、安全教育課及換照，一站式服務超便民，老人家有感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。