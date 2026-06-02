嘉縣表藝中心消防設備故障 演藝廳及實驗劇場緊急關閉

嘉義縣表演藝術中心演藝廳及實驗劇場消防設備測試發生異常，為維護公共安全，保護民眾及表演團隊生命財產安全，嘉義縣文化觀光局今天表示，即日起關閉演藝廳及實驗劇場，相關表演內容停止演出，因檢修維護設備難度高，後續開放時間另行公告。

嘉義縣文化觀光局表示，定期消防安檢發現演藝廳及實驗劇場消防灑水系統故障，建築物為挑高結構，灑水設備裝在2至3層樓高，將撤除全部觀眾席座椅，搭設鷹架檢視灑水設備且需提前完成場內硬體設備防護，避免浸水毀損，整體工程龐大，耗時且難度甚高。

經緊急開會諮詢專業建議，評估若正常營運將無法全面檢修改善，基於公共安全及風險預防，並確保入館民眾及表演團隊生命財產安全，決定緊急採取預防性閉館措施，故自即日起緊急關閉兩廳，暫停對外開放，有關兩廳所有活動均全數暫停，並加速完成整體修復改善工程。

文化觀光局長徐佩鈴說，消防安全為公共安全首要，涉及觀眾與表演團隊生命財產安全，絕不容許任何疏漏，緊急休館啟動檢修計畫，釐清灑水設備故障原因，目前已洽請專業消防技師團隊啟動檢修作業，重啟營運日期將待消防設備順利運作，確保安全無虞再行公告。

嘉義縣表演藝術中心表示，因兩廳緊急停演受影響的團隊與觀眾，已著手研擬配套措施以維護權益，相關訊息將於官網與官方社群平台公告，如有任何疑問亦可直接電洽中心，另已預約租借場館的團隊，將請專人聯繫辦理延期或退費，造成團隊與觀眾不便，深感歉意。