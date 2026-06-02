空拍看台灣／烏山頭水庫乾旱見底 浮動式光電坐底恐結構變形

由於水位持續下探，烏山頭水庫原本漂浮於水面的光電浮台，部分區域已直接接觸到底泥，現場可見支架傾斜、管線裸露等情況，引發地方民眾與環保團體對設備安全及水質疑慮。外界擔心，在高溫曝曬與泥地支撐不均情況下，恐造成結構變形、設備老化，未來重新蓄水後，可能影響水庫水質與供水安全。對此，經濟部能源署已要求業者啟動「旱季應變機制」，包括拆除部分支架與太陽能模組、針對受影響區域進行斷電隔離，同時加強每日巡檢與持續監控結構安全，避免設備因低水位造成損壞或發生危險。

除了光電設施議題外，水位過低也衝擊當地觀光。烏山頭水庫觀光遊艇因碼頭水深不足，目前已暫停載客營運，部分原本位於水中的景觀區域，如今已出現大片乾裂庫底與裸露地形，連觀光船都卡在庫底動彈不得，旱象情況相當明顯。

台南烏山頭水庫旱象乾到見底，原本設置於水面的浮動式太陽能光電設施及浮筒都接觸到底泥，再度掀起外界爭議。記者劉學聖／攝影

台南烏山頭水庫旱象乾到見底，如今已出現大片乾裂庫底與裸露地形，連觀光船都卡在庫底動彈不得，旱象情況相當明顯。記者劉學聖／攝影

台南烏山頭水庫旱象乾到見底，如今已出現大片乾裂庫底與裸露地形，連觀光船都卡在庫底動彈不得，旱象情況相當明顯。記者劉學聖／攝影

台南烏山頭水庫旱象乾到見底，原本設置於水面的浮動式太陽能光電設施及浮筒都接觸到底泥，再度掀起外界爭議。記者劉學聖／攝影

台南烏山頭水庫旱象乾到見底，如今已出現大片乾裂庫底與裸露地形，連觀光船都卡在庫底動彈不得，旱象情況相當明顯。記者劉學聖／攝影

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台南烏山頭水庫旱象乾到見底，如今已出現大片乾裂庫底與裸露地形，連觀光船都卡在庫底動彈不得，旱象情況相當明顯。記者劉學聖／攝影

台南烏山頭水庫旱象乾到見底，如今已出現大片乾裂庫底與裸露地形，連觀光船都卡在庫底動彈不得，旱象情況相當明顯。記者劉學聖／攝影

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台南烏山頭水庫旱象乾到見底，原本設置於水面的浮動式太陽能光電設施及浮筒都接觸到底泥，再度掀起外界爭議。記者劉學聖／攝影

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