空拍看台灣／烏山頭水庫乾旱見底 浮動式光電坐底恐結構變形

南部旱象持續擴大，台南烏山頭水庫水位明顯下降，截至6月1日近期蓄水率只剩14.6%，大片庫底黃泥裸露，原本設置於水面的浮動式太陽能光電設施所有光電板及浮筒都接觸到底泥，甚至有許多發電設施已經損壞，再度掀起外界討論。支持水面型光電的一方認為，相關設施除可增加綠能發電，也具減少水面蒸發效果；但反對者則質疑，水庫肩負民生與農業供水重任，在極端氣候日益頻繁情況下，是否適合大規模設置水面型光電，仍有待更審慎評估。
由於水位持續下探，烏山頭水庫原本漂浮於水面的光電浮台，部分區域已直接接觸到底泥，現場可見支架傾斜、管線裸露等情況，引發地方民眾與環保團體對設備安全及水質疑慮。外界擔心，在高溫曝曬與泥地支撐不均情況下，恐造成結構變形、設備老化，未來重新蓄水後，可能影響水庫水質與供水安全。對此，經濟部能源署已要求業者啟動「旱季應變機制」，包括拆除部分支架與太陽能模組、針對受影響區域進行斷電隔離，同時加強每日巡檢與持續監控結構安全，避免設備因低水位造成損壞或發生危險。
除了光電設施議題外，水位過低也衝擊當地觀光。烏山頭水庫觀光遊艇因碼頭水深不足，目前已暫停載客營運，部分原本位於水中的景觀區域，如今已出現大片乾裂庫底與裸露地形，連觀光船都卡在庫底動彈不得，旱象情況相當明顯。