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台南左轉專用道大增 民怨「難過」

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南市府近年積極推動「偏心式左轉車道」改善路口交通安全，引發部分民眾反映壓縮路邊停車空間、壓縮慢車道等情形，圖為偏心式左轉車道設置情形。圖／南市交通局提供
台南市府近年積極推動「偏心式左轉車道」改善路口交通安全，引發部分民眾反映壓縮路邊停車空間、壓縮慢車道等情形，圖為偏心式左轉車道設置情形。圖／南市交通局提供

台南市政府近年積極推動「偏心式左轉車道」來改善路口交通安全，有議員昨質詢說，市區主要道路健康路、安南區海佃路等引發部分民眾反彈，幾處較狹窄路段設左轉車道，反而導致路邊停車空間消失、壓縮慢車道等，目前執行方式過於齊頭式，應落實「因地制宜」。

南市交通局長王銘德回應，初期部分的路口確實因缺乏溝通造成爭議，未來將落實ＳＯＰ，並精確化數據分析，再執行增闢左轉車道，另外，若路段寬度足夠，會爭取畫設停車格或彈性黃線，並與工務局合作透過路平工程調整車道配置，尋求交通安全與民生經濟的最佳平衡點。

市議員黃麗招說，市府推動政策的良善本意是為降低車禍頻率，但在健康路、海佃路等路段執行時，缺乏與地方充分溝通，也未考量道路實際寬度，導致許多地方出現空間排擠效應，其中較狹窄路段強行設左轉車道，導致慢車道被壓縮，也釀機汽車混合行駛，增加危險性，更因紅線禁停範圍擴大，車道周邊店家及消費者不便，部分店家營業額受到影響，傳出民眾怨言。

「交通改善不應以犧牲民生代價為前提」，黃麗招提出三項建議，第一是增設左轉車道時，以確切車流量與事故數據為依據；第二，設置時應建立標準作業程序，將地方店家與居民意見納入溝通；第三為停車配套，規畫替代停車空間與彈性臨停措施，保障商圈生存權。

交通局表示，畫偏心式左轉專用車道首要目的是引導左轉車輛提早進入專用車道，避免阻礙直行車流，提升路口整體運作效率並降低車禍發生率。

台南 車道

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