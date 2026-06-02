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無法撲救 麥寮風機大火 燒出安全危機

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
台電雲林麥寮風場的第十七號風機前天大火，直至當晚火勢完全熄滅，留下燒毀的機組殘骸和燒黑痕跡。圖／麥寮鄉民代表吳明宜提供
台電雲林麥寮風場的第十七號風機前天大火，直至當晚火勢完全熄滅，留下燒毀的機組殘骸和燒黑痕跡。圖／麥寮鄉民代表吳明宜提供

台電公司雲林縣麥寮風場第十七號風力發電機組前天大火，火勢直至當晚風機油料焚燒完才熄滅，地方民眾對於風場安危有不少負評，要求強化安檢。經濟部長龔明鑫昨表示，全面清查同類型老舊風機，對於相關救援也會和消防署一併研討對策。

台電位在麥寮三盛保安林地的麥寮風場，十七號風機疑因零件過熱起火，由於風機高達七十公尺，消防車無力滅火，只能在地面警戒並撲滅飛落的殘火，直到晚間七時，風機內油料燒盡，火勢終於熄滅，消防人員在確認無殘火後才撤隊，起火原因待台電詳查。

風機火滅，但當地居民怒火未退，麥寮鄉代吳明宜等多名村民指出，多年來常見機組漏油或出現葉片鬆脫，因沒有在地聯絡窗口，村民發現狀況也只能找警方或消防隊，像這次發生火警，派來的駐地人員全是印度籍，語言不通，反而影響救火機動，且風機太高，消防員也只能「眼睜睜看著燒」。

龔明鑫昨南下雲林視察產業園區時，媒體詢問風機管理與救援等問題，他表示，問題分成兩部分，能源署前天已要求台電，對同類型風機已運轉比較長的時間，一定要先作檢查，像這次發生事故的風機是十五年以上，將要求台電或其他能源公司對一定年限的風機一定要全部檢查，以保安全。

至於對機組高空燃燒的救援，龔明鑫表示，未來是否有新型的高空消防救災工具可處理，以及相關的配套應對救援工作，會和消防署一起討論研究。

麥寮 龔明鑫 台電

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