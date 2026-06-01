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高齡駕駛換照昨上路 雲林「一站式換照」27長輩順利領新照

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
70歲高齡駕駛換照新制上路，雲林首場一站式服務登場，讓長者從體檢、上課到領照一次完成，十分便利。記者蔡維斌／翻攝
70歲高齡駕駛換照新制上路，雲林首場一站式服務登場，讓長者從體檢、上課到領照一次完成，十分便利。記者蔡維斌／翻攝

70歲高齡駕駛換照新制昨起實施，為便利高齡長輩就近換照，公路局嘉義區監理所雲林監理站結合雲林縣衛生局，今天首度在四湖鄉衛生所辦理70歲高齡換照，並出動行動監理車深入地方服務，提供體檢、安全教育課及換照，一站式服務超便民，老人家有感。

70歲高齡駕駛換照新制起跑，雲嘉地區首場一站式換照服務今天在雲林四湖鄉登場，雲林縣副縣長陳璧君應邀出席，嘉義區監理所張耀輝感謝中央與地方攜手關懷高齡用路安全。

今天首場有27名70歲以上長者通過體檢及參加安全講習課程，同時在衛生所完成體檢，當場完成換照，更貼心提供免費快拍證件照片服務，所有換照和安全課程一次完成，長者免予往返奔波，老人家拿到新駕照十分開心說「太方便了！還沒換照的趕緊來」。

張耀輝指出，高齡換照新制上路，監理單位透過行動監理車深入地方，結合衛生單位提供一站式換照服務，讓長輩「就近辦、一次辦、安心辦」，提醒長輩收到監理機關寄發的換照通知書再前往換照即可，可就近向監理所站洽詢上課地點，或上監理服務網預約上課。

雲林監理站長陳啓文表示，未來每月會持續辦理一站式高齡換照服務，協助高齡駕駛順利完成換照。

「最好的照顧，是在風險發生前提前守護」副縣長陳璧君感謝嘉義區監理所特別為雲林規畫四湖、二崙及西螺三場「一站式換照服務」，讓長輩就近完成換照，減少奔波不便。高齡駕駛換照新制，並非限制長者駕駛，而是透過健康檢查與交通安全教育，協助長輩開車更安全，讓長者都能安心出門、平安回家。

70歲高齡駕駛換照新制上路，雲林首場一站式服務登場，讓長者從體檢、上課到領照一次完成，十分便利。記者蔡維斌／翻攝
70歲高齡駕駛換照新制上路，雲林首場一站式服務登場，讓長者從體檢、上課到領照一次完成，十分便利。記者蔡維斌／翻攝

70歲高齡駕駛換照新制上路，雲林首場一站式服務登場，讓長者從體檢、講習上課到領照一次完成，十分便利。記者蔡維斌／翻攝
70歲高齡駕駛換照新制上路，雲林首場一站式服務登場，讓長者從體檢、講習上課到領照一次完成，十分便利。記者蔡維斌／翻攝

70歲高齡駕駛換照新制上路，雲林首場一站式服務登場，讓長者從體檢、上課到領照一次完成，十分便利。記者蔡維斌／翻攝
70歲高齡駕駛換照新制上路，雲林首場一站式服務登場，讓長者從體檢、上課到領照一次完成，十分便利。記者蔡維斌／翻攝

70歲高齡駕駛換照新制上路，雲林首場一站式服務登場，讓長者從體檢、上課到領照一次完成，，還貼心提供快照拍攝服務，十分便利。記者蔡維斌／翻攝
70歲高齡駕駛換照新制上路，雲林首場一站式服務登場，讓長者從體檢、上課到領照一次完成，，還貼心提供快照拍攝服務，十分便利。記者蔡維斌／翻攝

70歲高齡駕駛換照新制上路，雲林首場一站式服務登場，讓長者從體檢、上課到領照一次完成，十分便利。記者蔡維斌／翻攝
70歲高齡駕駛換照新制上路，雲林首場一站式服務登場，讓長者從體檢、上課到領照一次完成，十分便利。記者蔡維斌／翻攝

高齡駕駛 駕照 雲林

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