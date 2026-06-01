台南組團前進首爾食品展 推廣農特產國際行銷

嘉義縣整體人口結構近年面臨少子化與高齡化挑戰，總人口數已跌破50萬大關，但在大環境的逆境中，民雄鄉卻展現出截然不同的發展活力。原居全鄉人口前段班的「北斗村」，因公共設施完善、大樓住宅陸續進駐，高密度的人口成長已達行政區畫分標準。為了提升在地居民的公共服務品質，民雄鄉公所呈報嘉義縣政府核定同意施行，由北斗村畫分出全新行政區「新山村」，並於今天上午舉行揭牌儀式，象徵地方基層服務邁入全新里程碑。

2026-06-01 13:21