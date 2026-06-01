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台南組團前進首爾食品展 推廣農特產國際行銷

中央社／ 台南1日電

台南市政府集結8家在地優質業者，將於9日至12日前往韓國參與2026首爾國際食品展（Seoul Food 2026），推廣芒果、鳳梨等鮮果與冷凍果品，以及氣泡飲品等特色加工產品。

台南市政府下午舉行展前記者會，安排參展業者展示相關產品，並說明此次在展場設置的「台南館」規劃。

台南市政府農業局長李芳林致詞表示，今年「台南隊」共有8家優質業者參展，參展商品內容涵蓋芒果、鳳梨、文旦等鮮果與冷凍果品，以及氣泡飲品、即食珍珠、多款奶茶飲、冷泡茶系列、鹿茸萃取益生菌、爆爆珠、奶酥抹醬等特色加工產品。

李芳林表示，此次參展內容從生產、加工到品牌經營，充分展現台南農業創新能量與食品加工技術，期盼讓更多國際買家親身體驗獨特魅力，提升台南品牌國際能見度。

台南市農業局補充，今年展場台南館採自行設計特色展館，以紅磚紅為主色調，融合文化元素與城市意象，強化「美食之都」及文化古都特色，全面升級展館空間與視覺設計，打造兼具文化底蘊與品牌識別度的展示空間，向全球買主展現台南農業多元魅力。

農業局指出，展覽期間，參展業者將透過產品展示、現場互動體驗、產地直送試吃活動及一對一媒合洽談，直接向全球買家展現高品質優勢與嚴格食品安全標準，爭取更多海外合作契機與長期訂單。

農業局強調，市府未來將持續透過參與國際大型展覽、強化品牌行銷與拓展多元外銷通路，提升產業附加價值，讓台南優質農特產品不僅走出台灣，更進一步深耕全球市場。

台南 南韓 加工食品

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