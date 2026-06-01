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AIT高雄分處長張子霖辭行 黃偉哲：台南的土會黏人

中央社／ 台南1日電

美國在台協會高雄分處處長張子霖（Neil H. Gibson），預計於2026年任滿離任，今天到台南市政府向市長黃偉哲辭行，允諾繼續支持美國與台南的交流。

台南市政府發布新聞稿指出，黃偉哲與台南市副市長姜淋煌、新聞及國際關係處長蘇恩恩等人出席接待，感謝張子霖任內對台南與美國交流的重視與支持，並期待有朝一日再相逢。

黃偉哲表示，張子霖任內多次造訪台南出席重大活動，早已是熟悉的老朋友，而台南積極推動國際城市外交，除感謝美國在台協會長期支持與鼓勵，張子霖任內促成雙方在資安、教育及體育等領域交流合作，不僅拓展台南市民國際視野，也讓台美情誼更加深厚。

黃偉哲向張子霖提及，台南人常說「台南的土會黏人」，意指到過台南的人，往往會對這座城市留下深刻感情，誠摯歡迎張子霖未來有空再回台南走走看看，品嚐美食、重溫台南特有人情味。

張子霖在會中感謝黃偉哲3年來密切合作，任期間深刻感受到台南人情味與城市活力，也認為美國與南台灣在各領域仍有許多交流機會，即便離任，也將繼續支持美國與台南交流。

台南市政府指出，張子霖於2023年8月就任美國在台協會高雄分處處長，任內與台南市政府互動密切，曾參與台南400系列活動、國際蘭展、WBSC U-12世界盃棒球賽等多項台南重要活動。

黃偉哲 台南 美國在台協會

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