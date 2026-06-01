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雲林兩大產業園區何時開發？ 立院經委會偕經長龔明鑫給答案

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
部分地方團體也到場舉牌，表達對褒忠產業園區環評的訴求。記者蔡維斌／攝影
部分地方團體也到場舉牌，表達對褒忠產業園區環評的訴求。記者蔡維斌／攝影

立法院經濟委員會由召委洪毓祥、立委張嘉郡、蔡春綢等人，今天會同經濟部長龔明鑫部長、農業部、國科會、國家環境研究院等官員抵規畫多年的雲林視察虎尾及褒忠產業園區開發進度，針對地方提出排水、汙染等要求，龔部長作出正面回應，並強調將盡速克服農地變更及相關環評，加速開發。

雲林縣府指出，中科虎尾園區2期擴建案29.75公頃台糖用地位於虎尾墾地里，其中產業用地18公頃，規畫引進半導體相關產業，目前已通過縣級環評、可行性研究報告，將送內政部審查非都市土地開發許可作業。在場地方代表期能加速開發。

農業部次長胡忠一則指出，該案用地緊鄰馬光有機農業栽培園區，農業生產環境完整，對於為何需要變更優良農地，有何重大公共利益，地方都須完整說明，此外將來開發是否影響整體灌溉渠道變更，及園區污水排放是否影響農區等諸多問題均需完善評估，農業部才能放心核發同意書。

隨後，轉往褒忠產業園區，幾位褒忠藍綠鄉長參選人及雲林縣淨零家園行動協會等多人，也提出空氣、水源污染、地層下陷等多項建言並遞交「意見書」，經濟部產業園區管理局長楊志清說明，園區採一次報編分期開發原則，不會設置汙染性處理爐，分期期間也納入各方意見。

龔明鑫表示，褒忠園區預計明年中旬二階環評才可望通過，將以農產品加值化、農業科技等產業為發展重點，大家關心的水、環境、就業等疑慮將逐一解決，並納入在地自然與人文特色，為雲林創造另一波就業市場。

至於虎尾園區農地變更問題，龔明鑫表示，台糖原則上同意，若後續農業部、內政部相關作業同意後，經濟部會協助招商並提供更多就業機會。

立委張嘉郡表示，這次地方跨黨派共同關心產業發展議題，期待中央與地方持續攜手合作推動雲林產業升級，奠定雲林未來50年甚至百年「農工雙棲」發展基石。

部分地方團體也到場訴求褒忠產業園區的環評疑慮。記者蔡維斌／攝影
部分地方團體也到場訴求褒忠產業園區的環評疑慮。記者蔡維斌／攝影

虎尾中科二期拓建案有關農地變更問題，經濟部長龔明鑫也說明並表示將來一旦開發成行，會協助招商。記者蔡維斌／攝影
虎尾中科二期拓建案有關農地變更問題，經濟部長龔明鑫也說明並表示將來一旦開發成行，會協助招商。記者蔡維斌／攝影

部分地方團體也到場訴求褒忠產業園區的環評疑慮。記者蔡維斌／攝影
部分地方團體也到場訴求褒忠產業園區的環評疑慮。記者蔡維斌／攝影

立委張嘉郡會同經委會視察褒忠和虎尾產業園區，讓不同黨派的人訴求己見，她強調是跨黨派共為地方發展的好典範。記者蔡維斌／攝影
立委張嘉郡會同經委會視察褒忠和虎尾產業園區，讓不同黨派的人訴求己見，她強調是跨黨派共為地方發展的好典範。記者蔡維斌／攝影

經濟部長龔明鑫（右二）受立院經委會邀請到雲林視察虎尾及褒忠產業園區開發進度，並對地方疑慮也作出回應和說明。記者蔡維斌／攝影
經濟部長龔明鑫（右二）受立院經委會邀請到雲林視察虎尾及褒忠產業園區開發進度，並對地方疑慮也作出回應和說明。記者蔡維斌／攝影

龔明鑫 雲林 張嘉郡

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