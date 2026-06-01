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台61線曾文溪景觀大橋進度逾56％ 陳亭妃促2029年底前完工

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
曾文溪口台61線曾文溪大橋為台南溪北地區橫跨溪南的重大建設，但受天災因素，完工進度受影響，民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃（粉色外套者）今邀集相關單位前往會勘，要求中央務必全力趕工。圖／陳亭妃服務處提供
曾文溪口台61線曾文溪大橋為台南溪北地區橫跨溪南的重大建設，但受天災因素，完工進度受影響，民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃（粉色外套者）今邀集相關單位前往會勘，要求中央務必全力趕工。圖／陳亭妃服務處提供

曾文溪口台61線曾文溪大橋為台南溪北地區橫跨溪南的重大建設，原訂後年完工，但受天災影響進度恐延後，民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃今邀集相關單位前往會勘，陳亭妃強調，該工程攸關台南未來交通與產業發展，要求中央務必全力趕工。

陳亭妃今邀集公路總局、南市府工務局及地方里長等，針對「台61線曾文溪景觀大橋及南延高雄進度」開說明會，根據公路總局簡報，台61線曾文溪景觀大橋工程目前實際進度來到56.70％，原預定2029年4月完工，因部分工程協調因素，恐將延後至2029年底完工。

陳亭妃表示，台61線西濱快速公路跨曾文溪橋新建工程自2016年起積極爭取，對地方來說是重要交通建設，歷經多年規畫，在2022年底正式動工，全案總經費約96.27億元，全長約3.38公里，其中橋梁長度超過3公里，未來將成為連結七股區與安南區的重要交通動脈。

她指出，景觀大橋完工後，除可分散安南區及市區車流，也能串聯台86線快速道路，完善大台南快速路網，讓民眾往返安南、中西、安平及南區等地，將不再高度依賴假日易壅塞的國姓大橋，可望提升交通效率，帶動地方觀光與產業發展。

此外，地方關注的台61線南延高雄計畫已在今年4月獲行政院核定可行性評估，陳亭妃要求交通部儘速完成綜合規畫招標作業，力拚8月前決標，加速後續規畫進程。她也呼籲，中央應採分階段施工方式，推動曾文溪景觀大橋工程，全力趕工，確保2029年底前順利完工通車。

台61線 陳亭妃 台南

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