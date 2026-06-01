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嘉市府辦剖香腳古藝展演 重現雲霄厝百年香腳花記憶

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉市府辦剖香腳古藝展演，民眾近距離感受嘉義獨有的手工文化魅力。圖／嘉義市政府提供
嘉市府辦剖香腳古藝展演，民眾近距離感受嘉義獨有的手工文化魅力。圖／嘉義市政府提供

嘉義文化局在市立博物館大廳舉辦剖香腳古藝展演活動，重現雲霄厝「香腳花」百年傳統技藝。副市長林瑞彥表示，「香腳花」不只是製香技術，更是一代代嘉義人共同生活的記憶與情感，透過嘉義藝術節平台，重新讓這項珍貴技藝被看見，是文化保存的重要行動。

早期嘉義雲霄古道沿線聚落，家家戶戶多以「剖香腳」維生，婦女將刺竹細細剖製成祭祀使用的香腳，再綑綁、撐開，形成宛如木色花朵般的景象，因而有「香腳原鄉」美名。隨機械化時代來臨，傳統手工製香逐漸沒落。

文化局昨天舉辦這場「香花綻．溫蕉厝香傳：內安雲霄剖香腳古藝展演活動」，文化局長謝育哲表示，文化保存不只是將文物留在博物館，更重要的是讓技藝持續被理解與傳承，期待透過與在地匠師、文史工作者合作，讓市民重新連結土地記憶。內安雲霄社區發展協會理事長王廣禮表示，此項工藝在協會努力推廣下已逾30年，期待透過匠師現場展演與民眾互動，讓大家重新認識嘉義深厚的人文底蘊。

活動邀請剖香腳藝師邱錦雲、古法製香師蔡增成現場示範流程，並由文史導覽老師吳嘉樺解說，帶領民眾走讀雲霄古道歷史。適逢嘉義藝術節最後1周，許多民眾攜家帶眷走進博物館，透過手感體驗與木質香氣，感受手工工藝的價值與溫度。

將刺竹細細剖製成香腳，再綑綁、撐開，宛如木色花朵。圖／嘉義市政府提供
將刺竹細細剖製成香腳，再綑綁、撐開，宛如木色花朵。圖／嘉義市政府提供

嘉市府辦剖香腳古藝展演，重現雲霄厝百年香腳花記憶。圖／嘉義市政府提供
嘉市府辦剖香腳古藝展演，重現雲霄厝百年香腳花記憶。圖／嘉義市政府提供

活動邀請剖香腳、製香藝師，現場示範珍貴的剖香腳技藝與古法製香流程。圖／嘉義市政府提供
活動邀請剖香腳、製香藝師，現場示範珍貴的剖香腳技藝與古法製香流程。圖／嘉義市政府提供

嘉義 文化局 博物館 藝術節

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