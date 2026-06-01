嘉義縣人口跌破50萬大關 民雄鄉北斗村逆勢拆分新山村今揭牌

嘉義縣整體人口結構近年面臨少子化與高齡化挑戰，總人口數已跌破50萬大關，但在大環境的逆境中，民雄鄉卻展現出截然不同的發展活力。原居全鄉人口前段班的「北斗村」，因公共設施完善、大樓住宅陸續進駐，高密度的人口成長已達行政區畫分標準。為了提升在地居民的公共服務品質，民雄鄉公所呈報嘉義縣政府核定同意施行，由北斗村畫分出全新行政區「新山村」，並於今天上午舉行揭牌儀式，象徵地方基層服務邁入全新里程碑。

民雄鄉公所表示，北斗村因地理位置優越、鄰近重要交通幹道，近年吸引大量新移入人口與年輕家庭進駐，原本的行政服務量能逐漸面臨飽和。為了讓村民能享有更即時、更在地化的行政資源與福利爭取，經地方各界長期引頸期盼與規畫籌備，終於催生出全新的新山村，首任代理村長為公所課員鄭宜鈴。

辦公處今天正式揭牌啟用，不僅是地圖上行政區域的重新畫分，更代表著未來基層服務的全面升級。

鄉長林于玲表示，北斗村一帶舊稱新山村，過去因中正大學尚未設立而進行合併，如今因中正大學、旺萊山等文教與觀光地標加持，吸引大量人口移入，因此地方積極爭取恢復「新山村」名號。林于玲更在致詞時透露，民雄鄉發展日益繁榮，除了現有的2個工業區與未來的航太園區、鐵路高架化計畫，人口數持續增加，未來更有望升格為「民雄市」。因應這波人口成長，鄰近的「福樂村」也出現服務飽和現象，福樂村長已提出畫分需求，鄉公所預計在明年正式將福樂村進行畫分，催生出民雄鄉第30個村落。

未來村內將配合鄉公所政策，重新規畫並升級新山村的道路與交通等基礎建設，並陸續布建長照服務、關懷據點與長輩食堂，秉持「在地共好、服務加倍」的精神，全力照顧好地方基層的每名鄉親。

嘉義縣人口跌破50萬大關，民雄鄉北斗村逆勢拆分新山村今天揭牌。記者李宗祐／攝影

民雄鄉長林于玲（中）介紹新任新山村代理村長鄭宜鈴（左）。記者李宗祐／攝影