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近2萬支監視器守校園 議員憂維護預算少缺恐成校安隱憂

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市議員陳秋萍（右）今質詢時指出，台南雖校園監視系統建置看似齊全，但「維護經費」長期缺失，恐導致監視設備在關鍵時刻失靈，成為校安隱憂，要求教育局應加強評估並檢討。圖／取自南市議會直播
台南市議員陳秋萍（右）今質詢時指出，台南雖校園監視系統建置看似齊全，但「維護經費」長期缺失，恐導致監視設備在關鍵時刻失靈，成為校安隱憂，要求教育局應加強評估並檢討。圖／取自南市議會直播

台南永康校園周邊4月份曾發生隨機擄人未遂案，引發社會關注校園周邊監視器設置問題，市議員陳秋萍今質詢時提到，全市雖校園監視系統建置看似齊全，但「維護經費」長期缺失，恐導致監視設備在關鍵時刻失靈，成為校安隱憂，要求教育局應加強評估並檢討。

陳秋萍指出，台南現有268所校園，平均每校設有約73支監視鏡頭，數字看似漂亮，但目前教育局並無編列專門的維護預算，若主機或鏡頭壞掉，校方僅能仰賴教育局零星補助或光電回饋金，若無穩定財源，校安網恐形同虛設。此外，更有部分校園恐有「中國製」監視零件器材。

陳秋萍強調，女學生擄人未遂事件能順利偵破，除了熱心市民，監視器追蹤更是關鍵，若設備因缺乏維護而停擺，類似案件將難以追蹤，要求教育局除增設設備，市府更應常態化編列維修預算，確保監視系統維持最佳狀態，落實守護學生及校園安全。

對此，市長黃偉哲表示，市府持續從治安偵防及校園安全等面向強化監錄系統整體量能，建構更完整的城市安全網絡，未來在設置監視器預算上如有所不足，也可透過各局處經費交互運用整合，共同協助提升治安量能。

教育局表示，校園監視設備採購會同時兼顧使用維護效益與管理彈性，如需汰換更新也會透過年度經費及補助機制辦理；為確保資通安全，早已嚴禁購買中國製的監視器，已購買尚可使用器材，雖可繼續使用，但不得連線，以確保安全。

教育局也指出，截至目前全市各級學校已設置監視器主機1497台、鏡頭1萬9526支，相較2021年顯著增加一倍，且9年來已投入逾1億元改善校園監控及緊急求助系統，今年度也提報91校、約945萬元需求，另已盤點校園死角與熱點共206校、4333支監視器需求，持續向教育部爭取補助。

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