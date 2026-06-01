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增設左轉專用道衝擊停車需求？ 南市議員要求因地制宜

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南近年積極推動「偏心式左轉車道」以改善路口交通安全，但在執行過程中也引發不少地方反彈，市議員黃麗招今質詢提出3項訴求建議，並要求交通局因地制宜。圖／南市交通局提供
台南近年積極推動「偏心式左轉車道」以改善路口交通安全，但在執行過程中也引發不少地方反彈，市議員黃麗招今質詢提出3項訴求建議，並要求交通局因地制宜。圖／南市交通局提供

台南近年積極推動「偏心式左轉車道」以改善路口交通安全，然而在執行過程中卻引發不少地方反彈，市議員黃麗招今質詢時，針對該政策提出檢討，認為目前執行方式過於齊頭式，導致路邊停車空間消失，衝擊地方商圈生計，並提出3項訴求，要求交通局應落實「因地制宜」。

黃麗招指出，市府推動政策的良善本意是為降低車禍頻率，但在安南區海佃路、市區健康路等路段執行時，因缺乏與地方充分溝通，且未考量道路實際寬度，導致許多地方出現空間排擠效應。

她提到，狹窄路段強行設置左轉車道，不僅導致慢車道被壓縮，機汽車混合行駛也增加危險性，更因紅線禁停範圍擴大，造成車道周邊店家及消費者不便，也讓部分店家營業額受到影響，引發基層怨言。

黃麗招也提出3項具體建議，要求交通局在增設左轉車道時，應以確切的車流量與事故數據為依據；設置時應建立標準作業程序，將地方店家與居民意見納入溝通；提出停車配套，規畫替代停車空間與彈性臨停措施，保障商圈生存權。

黃麗招強調，交通改善不應以犧牲民生代價為前提，期盼市府能更有彈性地執行政策，共創安全與繁榮雙贏的台南。

對此，交通局長王銘德回應，初期部分路口確實因缺乏溝通造成爭議，未來將落實SOP並精確化數據分析，另外，若路段寬度足夠，會爭取劃設停車格或彈性黃線，並與工務局合作透過路平工程調整車道配置，尋求交通安全與民生經濟的最佳平衡點。

交通局表示，劃設「偏心式左轉專用車道」的首要目的是為引導左轉車輛在接近路口時，提早進入專用車道，避免左轉車停等時阻礙直行車流，提升路口整體運作效率並降低車禍發生率，未來也將全面盤點路口交通狀況並進行整體環境改善，以提高整體路口安全。

台南市議員黃麗招（右）質詢時指出，市府在安南區海佃路、市區健康路等路段執行偏心式左轉車道時，因缺乏與地方充分溝通，且未考量道路實際寬度，導致許多地方出現空間排擠效應。圖／取自南市議會直播
台南市議員黃麗招（右）質詢時指出，市府在安南區海佃路、市區健康路等路段執行偏心式左轉車道時，因缺乏與地方充分溝通，且未考量道路實際寬度，導致許多地方出現空間排擠效應。圖／取自南市議會直播

台南 車道

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