快訊

貼圖控哭了！LINE貼圖7月起全面調漲 最高漲幅達40%

美中競爭夾擊！歐盟綠色產業政策準備轉型

獨／新竹縣長綠營人選將揭曉是他 最快周三拍板迎戰徐欣瑩

聽新聞
0:00 / 0:00

中興會堂6月璀璨重啟 限定光雕秀點亮中興新村夏夜

經濟日報／ 記者宋健生/南投即時報導
國發會邀請民眾於6月6日至7日走進中興新村，一同見證中興會堂重新啟用。國發會／提供
國發會邀請民眾於6月6日至7日走進中興新村，一同見證中興會堂重新啟用。國發會／提供

承載無數南投人共同記憶的中興會堂，歷經國家發展委員會整理修復，將於6月6日正式重新啟用，並以《中興新村亮起來LIGHT‧PRINT‧MARKET》活動揭開序幕。

開幕活動將於6月6日、7日連續兩天登場，其中最受矚目的，莫過於為中興會堂量身打造的期間限定光雕展演，透過建築光影與藝術設計交織，讓這座經典地標在夜色中重現風華。

配合中興會堂重新啟用，活動特別規劃夜間光雕展演，以建築立面為畫布，結合燈光藝術與視覺投影，重新詮釋中興新村的人文記憶。

6月6日晚間7點進行啟用典禮後，將接續帶來三場光雕展演，7日晚間也將安排三場限定演出，邀請民眾走進中興新村，在夏夜中感受歷史建築與光影藝術交織的迷人氛圍。

除了夜間視覺展演，中興會堂重新開放後的一樓展演廳，也將同步迎來首波藝文演出。超人氣樂團「好樂團」、獨立樂團「吾橋有水」，以及替代役公益大使團將輪番登台演出，讓中興會堂展演空間，再度匯聚青年音樂與藝文交流能量。

國發會表示，中興會堂重新啟用，不僅象徵歷史空間修復的重要里程碑，也展現中興新村持續推動地方創生與文化活化的成果。透過藝文活動、青年創作與創生團隊進駐，希望讓更多民眾重新認識中興新村，持續累積地方創生能量與文化特色。

活動期間，中興會堂旁青少年活動中心也將同步舉辦「創生盛典」，集結約70攤創生市集與中興新村地方創生育成村團隊成果展示，免費DIY體驗、美食胖卡及親子氣墊設施，從白天一路熱鬧到夜晚，打造融合藝文、創意與生活感的夏日活動。

國發會邀請民眾6月6日至7日走進中興新村，一同見證中興會堂重新啟用的重要時刻，感受融合歷史空間、光影藝術與青年音樂的夏夜魅力。

中興會堂重新啟用，特別規劃夜間光雕展演，重新詮釋中興新村的人文記憶。國發會／提供
中興會堂重新啟用，特別規劃夜間光雕展演，重新詮釋中興新村的人文記憶。國發會／提供

承載無數南投人共同記憶的中興會堂由國發會整理修復，將於6月6日重新啟用。國發會／提供
承載無數南投人共同記憶的中興會堂由國發會整理修復，將於6月6日重新啟用。國發會／提供

中興新村

延伸閱讀

家樂福文化藝術季登場　萬人齊聚兩廳院廣場 舞鈴劇場精彩開幕

6/20-6/21新北夏至音樂節！孫盛希、李竺芯、理想混蛋新北美術館接力開唱 點亮夏至週末夜晚

雄校聯駁二登場 集結24校37社團、首辦戰鬥陀螺賽

花蓮夏戀嘉年華7月1日登場 5大音樂派對嗨翻東海岸

相關新聞

雲林縣帶狀皰疹、口服輪狀病毒、RSV疫苗全額免費 3族群受惠

雲林縣政府今宣布，將全額補助帶狀疱疹、口服輪狀病毒及呼吸道融合病毒（RSV）3大疫苗免費接種，受惠對象涵蓋出生6個月以上嬰幼兒、18歲以上孕婦及65歲以上長者。今起開放向當地衛生所預約接種。

中興會堂6月璀璨重啟 限定光雕秀點亮中興新村夏夜

承載無數南投人共同記憶的中興會堂，歷經國家發展委員會整理修復，將於6月6日正式重新啟用，並以《中興新村亮起來LIGHT‧PRINT‧MARKET》活動揭開序幕。

台南市推「一路發」兩天低碳漫遊 搭台灣好行暢遊新化

台南市南168線公路有「一路發」有吉利的諧音，沿線更串聯豐富的地景風貌。台南市府今天推出「虎頭埤露營結合大眾運輸」玩法、推薦大家兩天一夜低碳新玩法，平日或假日都可隨時出發，來一趟兼具環保與人文溫度的綠色療癒之旅。

極端高溫 台南熱爆 議員促補強景點遮蔭

近日全台高溫炎熱，台南玉井區頻測得卅九至四十度最高溫紀錄，但不少遊客喜歡騎車或徒步遊玩台南，有議員要求，熱門景點周邊應增設遮蔭空間，且例如永康中華路有多條公車路線，運量大，候車空間卻簡陋、無遮蔭，須更完善步行及候車環境。

徒步62里 六房媽搬新家 信徒「香」隨

國家重要民俗的雲林「六房媽過爐」，將由土庫股交接給五間厝股，昨晨發炮起駕，從土庫股的越港紅壇，移駕至斗南股五間厝新紅壇安座，展開六十二里的徒步過爐遶境，鑾轎隊伍及陣頭、隨香信徒綿延數公里，沿途家戶擺設香案迎駕，熱鬧非凡。

星期評論／收容不治本 台南犬患重在源頭管理

前年台南被推估遊蕩犬有近兩萬隻是各縣市最高，市府投入逾四億元興建學甲多功能動物保護教育園區，挨批只能收容四百隻遊蕩犬，然而，全市屢傳浪犬群體追逐人車、甚至攻擊家畜，人犬衝突風險無法有效降低，社會不滿自然不斷累積。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。