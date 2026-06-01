中興會堂6月璀璨重啟 限定光雕秀點亮中興新村夏夜

承載無數南投人共同記憶的中興會堂，歷經國家發展委員會整理修復，將於6月6日正式重新啟用，並以《中興新村亮起來LIGHT‧PRINT‧MARKET》活動揭開序幕。

開幕活動將於6月6日、7日連續兩天登場，其中最受矚目的，莫過於為中興會堂量身打造的期間限定光雕展演，透過建築光影與藝術設計交織，讓這座經典地標在夜色中重現風華。

配合中興會堂重新啟用，活動特別規劃夜間光雕展演，以建築立面為畫布，結合燈光藝術與視覺投影，重新詮釋中興新村的人文記憶。

6月6日晚間7點進行啟用典禮後，將接續帶來三場光雕展演，7日晚間也將安排三場限定演出，邀請民眾走進中興新村，在夏夜中感受歷史建築與光影藝術交織的迷人氛圍。

除了夜間視覺展演，中興會堂重新開放後的一樓展演廳，也將同步迎來首波藝文演出。超人氣樂團「好樂團」、獨立樂團「吾橋有水」，以及替代役公益大使團將輪番登台演出，讓中興會堂展演空間，再度匯聚青年音樂與藝文交流能量。

國發會表示，中興會堂重新啟用，不僅象徵歷史空間修復的重要里程碑，也展現中興新村持續推動地方創生與文化活化的成果。透過藝文活動、青年創作與創生團隊進駐，希望讓更多民眾重新認識中興新村，持續累積地方創生能量與文化特色。

活動期間，中興會堂旁青少年活動中心也將同步舉辦「創生盛典」，集結約70攤創生市集與中興新村地方創生育成村團隊成果展示，免費DIY體驗、美食胖卡及親子氣墊設施，從白天一路熱鬧到夜晚，打造融合藝文、創意與生活感的夏日活動。

國發會邀請民眾6月6日至7日走進中興新村，一同見證中興會堂重新啟用的重要時刻，感受融合歷史空間、光影藝術與青年音樂的夏夜魅力。

中興會堂重新啟用，特別規劃夜間光雕展演，重新詮釋中興新村的人文記憶。國發會／提供