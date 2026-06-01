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台南市推「一路發」兩天低碳漫遊 搭台灣好行暢遊新化

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市推「一路發」兩天低碳漫遊 搭台灣好行暢遊新化。圖／台南市政府提供
台南市推「一路發」兩天低碳漫遊 搭台灣好行暢遊新化。圖／台南市政府提供

台南市南168線公路有「一路發」有吉利的諧音，沿線更串聯豐富的地景風貌。台南市府今天推出「虎頭埤露營結合大眾運輸」玩法、推薦大家兩天一夜低碳新玩法，平日或假日都可隨時出發，來一趟兼具環保與人文溫度的綠色療癒之旅。

觀旅局表示，遊客一早可先到新市火車站搭台灣好行「168虎埤老街線」到歷史悠久的「虎頭埤風景區」紮營，中午沿環湖步道漫步至園區大門搭乘「168虎埤老街線」，可前往充滿巴洛克風情的「新化老街」品嘗在地美食、悠閒地喝個午後咖啡，深刻感受百年老街的歷史韻味與人文風情。

傍晚再搭乘「168虎埤老街線」回虎頭埤欣賞湖濱夕照美景，到露營基地烤肉野炊、夜間欣賞滿天星光伴著大自然的蟲鳴入眠。

第二天趁早欣賞晨曦湖邊飄渺霧氣的美景，步行前往擁有全台最大面積大葉桃花心木林的「新化林場」享受晨間芬多精森林浴。新化林場與虎頭埤不僅是新化山線「綠色雙璧」，生態環境更有著密不可分依賴關係。

新化林場繁茂的森林植被，正是虎頭埤水庫最重要的水源涵養區，早年乾旱時，仰賴林場長期蓄存的地下水脈，讓虎頭埤水庫得以挺過枯水期，持續發揮調節灌溉用水的關鍵作用。

再回到虎頭埤搭電動船或天鵝船欣賞湖上風光，也可再搭「168虎埤老街線」前往大坑農場，與生態動物親密互動，或品嘗米其林指南推薦的王家燻羊肉。下午拔營踏上歸途前，若想採買在地農特產，園區內的禮物店貼心設立一站式採買專區，匯集南168線周邊在地好物，可將新化山城在地滋味伴手禮買齊帶回家，更推薦到新化果菜市場採買最新鮮直送的水果回家品嘗。

另觀光旅遊局推薦兩處不同風格順遊景點，可在回程路上順遊。喜愛靜謐田園時光不妨前往鄰近的「張氏農場」，農場主人致力復育珍貴的新化特產「白蓮霧」，栽種在地台灣咖啡。或造訪「瓜瓜園地瓜生態故事館」，一窺番薯如何變身風靡全台的零嘴，更能品嘗熱騰騰招牌冰烤番薯與Q彈地瓜球。

台南市推「一路發」兩天低碳漫遊 搭台灣好行暢遊新化。圖／台南市政府提供
台南市推「一路發」兩天低碳漫遊 搭台灣好行暢遊新化。圖／台南市政府提供

台南市推「一路發」兩天低碳漫遊 搭台灣好行暢遊新化。圖／台南市政府提供
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台南市推「一路發」兩天低碳漫遊 搭台灣好行暢遊新化。圖／台南市政府提供
台南市推「一路發」兩天低碳漫遊 搭台灣好行暢遊新化。圖／台南市政府提供

台南市推「一路發」兩天低碳漫遊 搭台灣好行暢遊新化。圖／台南市政府提供
台南市推「一路發」兩天低碳漫遊 搭台灣好行暢遊新化。圖／台南市政府提供

台南市推「一路發」兩天低碳漫遊 搭台灣好行暢遊新化。圖／台南市政府提供
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虎頭埤 露營 老街

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