端午習俗新體驗！新營文化中心推「漢方驅蟲美學」活動

台南市南168線公路有「一路發」有吉利的諧音，沿線更串聯豐富的地景風貌。台南市府今天推出「虎頭埤露營結合大眾運輸」玩法、推薦大家兩天一夜低碳新玩法，平日或假日都可隨時出發，來一趟兼具環保與人文溫度的綠色療癒之旅。

2026-06-01 11:25