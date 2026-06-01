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端午習俗新體驗！新營文化中心推「漢方驅蟲美學」活動

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
端午節近，台南新營文化中心推出「端午漢方驅蟲美學」活動，邀請民眾將傳統避邪習俗變身為質感生活。記者謝進盛／翻攝
端午節近，台南新營文化中心推出「端午漢方驅蟲美學」活動，邀請民眾將傳統避邪習俗變身為質感生活。記者謝進盛／翻攝

端午節近，台南新營文化中心推出「端午漢方驅蟲美學」活動，邀請民眾將傳統避邪習俗變身為質感生活，一起動手製作療癒的草本小物。

新營文化中心說，活動將在本月14日下午2時在中心4樓演講室登場，邀請到台南綠森林水墨書法講師黃程瑋，帶領大家認識艾草、菖蒲等漢方植物的妙用。

當天除能親手縫製散發天然香氣的「漢方香包」，還能結合花藝美感製作「艾草花束」掛在門口；甚至還有趣味十足的傳統「五毒符」實作。透過觸摸與嗅聞天然素材，讓大、小朋友感受古人順應時節、祈求平安的生活哲學。

本次活動每組酌收材料費200元，採現場繳費，於當天報到時完成繳費，名額有限共25組。更多詳情及報名資訊，請參閱新營文化中心官網（xinying-culture.tainan.gov.tw)或臉書粉專。

端午節近，台南新營文化中心推出「端午漢方驅蟲美學」活動，邀請民眾將傳統避邪習俗變身為質感生活。記者謝進盛／翻攝
端午節近，台南新營文化中心推出「端午漢方驅蟲美學」活動，邀請民眾將傳統避邪習俗變身為質感生活。記者謝進盛／翻攝

端午節近，台南新營文化中心推出「端午漢方驅蟲美學」活動，邀請民眾將傳統避邪習俗變身為質感生活。記者謝進盛／翻攝
端午節近，台南新營文化中心推出「端午漢方驅蟲美學」活動，邀請民眾將傳統避邪習俗變身為質感生活。記者謝進盛／翻攝

端午節 療癒 台南

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