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台南仁德汙水下水道二期7月開工 減少汙染二仁溪各支流及三爺溪
台南市仁德區縣市合併10多年來人口持續成長，生活汙水排放量隨之增加，汙染二仁溪各支流及三爺溪，市府推動建設仁德汙水下水道系統、規畫四期總經費至少175億元。
水利局今天宣布第二期第三標工程7月開工，第二標經費3.43億元、預估後年完成可接管2091戶。第三標約2.43億元、預估可接管1897戶，兩標合計可新增接管3988戶。
水利局說，總工程預計接管91188戶，減少仁德與、歸仁、關廟及東區等附近地區汙染。目前進行第二期主、次幹管工程及分支管網與用戶接管工程，累計接管已達17218戶。
即將啟動的第二期分支管網及用戶接管工程第二標及第三標，施工範圍以東區為主。為使民眾瞭解汙水下水道建設的重要及施工配合事項，將在開工前辦用戶接管說明會說明前、後巷施工方式及接管流程，並即時回應民眾疑問，期盼市民參與並配合工程推動。
水利局提醒民眾後巷接管時，請預留至少80公分施工空間，以利施工機具進出及提升工程效率。
市長黃偉哲表示，汙水下水道是城市進步的重要指標，也是改善環境品質、提升公共衛生及打造宜居城市不可或缺的基礎工程。市府將持續爭取中央補助推動後續工程設計與施工，攜手市民推動用戶接管，持續改善二仁溪流域水環境，朝向台南宜居永續邁進。
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