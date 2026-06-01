台南仁德汙水下水道二期7月開工 減少汙染二仁溪各支流及三爺溪

台南市仁德區縣市合併10多年來人口持續成長，生活汙水排放量隨之增加，汙染二仁溪各支流及三爺溪，市府推動建設仁德汙水下水道系統、規畫四期總經費至少175億元。

水利局今天宣布第二期第三標工程7月開工，第二標經費3.43億元、預估後年完成可接管2091戶。第三標約2.43億元、預估可接管1897戶，兩標合計可新增接管3988戶。

水利局說，總工程預計接管91188戶，減少仁德與、歸仁、關廟及東區等附近地區汙染。目前進行第二期主、次幹管工程及分支管網與用戶接管工程，累計接管已達17218戶。

即將啟動的第二期分支管網及用戶接管工程第二標及第三標，施工範圍以東區為主。為使民眾瞭解汙水下水道建設的重要及施工配合事項，將在開工前辦用戶接管說明會說明前、後巷施工方式及接管流程，並即時回應民眾疑問，期盼市民參與並配合工程推動。

水利局提醒民眾後巷接管時，請預留至少80公分施工空間，以利施工機具進出及提升工程效率。

市長黃偉哲表示，汙水下水道是城市進步的重要指標，也是改善環境品質、提升公共衛生及打造宜居城市不可或缺的基礎工程。市府將持續爭取中央補助推動後續工程設計與施工，攜手市民推動用戶接管，持續改善二仁溪流域水環境，朝向台南宜居永續邁進。

臺南市仁德區污水下水道系統第二期分支管網及用戶接管第二標範圍圖。圖／水利局提供

臺南市仁德區污水下水道系統第二期分支管網及用戶接管第三標範圍圖。圖／水利局提供