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雲林猴患頻傳 縣府研議結紮降數量

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導

雲林山區獼猴之亂年年上演，除社區被侵擾，農作遭偷襲，最近甚至有居民遭兩隻猴王合力攻擊咬傷，民進黨縣議員張維崢在議會質詢，希望縣府盡速提出對策，維護山友和居民安全。縣長張麗善允諾，會多加裝或更新老舊告示牌，也會與中央共商防治減輕猴害。

張維崢指出，林內、古坑、斗六的山區猴害層出不窮，尤其林內鄉的湖本、林茂、林南、林中、林北、坪頂等村落經常出現大規模猴群，村民不勝其擾，苦不堪言。最近他甚至接獲林南村民陳情，指被猴王攻擊咬傷，居家安全沒保障。

被攻擊的村民在網路發文，他住林内鄉龍過脈附近，近年獼猴繁殖快速，住家屢遭侵擾，近期常有猴群覓食，到處大小便污染環境，還常攻擊人，四月十五日清晨，他在家門前突然被二隻猴王攻擊，緊咬右小腿不放，他丟石塊趕走猴子，但褲子被咬破，小腿被咬了四個傷口，流血不止，原本退休夢想好山好水的生活，卻被猴群侵擾不得安寧，居住安全不保。

張維崢說，目前許多地方雖設有電圍網，但他認為建立民眾與猴子不親近、不干擾、不餵食的原則更重要，目前除台三線馬路外有警告標語，各登山步道口告示牌，不少已老舊或標示不清，遊客疏於注意，希望縣府可增設告示牌，並提出更積極的防治作為。

張麗善表示，將會增設並改善告示牌，讓宣導更普及，降低人為干擾猴群，目前礙於野生動物保護法，捉到猴子也只能擇處放生，是否可增闢安置點或結紮後放生，降低猴群繁殖，會再進一步與中央共商有利的防治方法。

雲林 張麗善 台灣獼猴

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