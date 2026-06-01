星期評論／收容不治本 台南犬患重在源頭管理

前年台南被推估遊蕩犬有近兩萬隻是各縣市最高，市府投入逾四億元興建學甲多功能動物保護教育園區，挨批只能收容四百隻遊蕩犬，然而，全市屢傳浪犬群體追逐人車、甚至攻擊家畜，人犬衝突風險無法有效降低，社會不滿自然不斷累積。

根據農業部二○二四年遊蕩犬調查統計，台南數量推估一萬九九九○隻，目前南市動物之家善化站收容二七一隻、灣裡站四九二隻，合計七六三隻，另有仁德暫置區收容一一○隻，再加上學甲新的動保教育園區，依舊遠遠難及在外的遊盪犬數量。

現況是非市區不斷上演人犬衝突，永康二王重劃區數百隻遊蕩犬長期聚集，議員李鎮國指民眾在永康靈骨塔附近落單時，竟遭一、二十隻黑狗包圍、追逐；仁德區到科技重鎮歸仁區的沙崙智慧綠能科學城一帶，同樣狗群流竄，民眾夜間騎單車被追逐，不僅民怨難消，且以遊客喜好騎車、徒步遊覽台南，遊蕩犬恐是負面體驗。

以新北市作法為例，將有限資源優先投入人犬衝突熱區，掌握族群較龐大的區域進行訪查，納管工廠、農村飼養犬隻，落實絕育等相關措施，推動犬隻源頭管理，加上相關政策新北遊蕩犬數量從十多年前約兩萬隻，下降至近年約一萬隻，顯示流浪犬治理關鍵不在於收容量，須長期且持續的管理。

學甲動保教育園區遭質疑花大筆經費卻未創造更大收容量，市長黃偉哲答詢說因地方抗爭導致工程延宕而成本暴增，當初反對者現更要求收容溪北度區的浪犬，感嘆是社會的「偽善」，另市府規畫各區設臨時收容所也遭反彈；此爭議攤開社會長年的矛盾，但收容空間絕對永遠追不上繁殖速度，遊蕩犬熱區的數量控制是優先加大施政力道面向之一，先擺脫「抓不完、收不完」的惡性循環。