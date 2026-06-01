聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／收容不治本 台南犬患重在源頭管理

聯合報／ 本報記者林伯驊

前年台南被推估遊蕩犬有近兩萬隻是各縣市最高，市府投入逾四億元興建學甲多功能動物保護教育園區，挨批只能收容四百隻遊蕩犬，然而，全市屢傳浪犬群體追逐人車、甚至攻擊家畜，人犬衝突風險無法有效降低，社會不滿自然不斷累積。

根據農業部二○二四年遊蕩犬調查統計，台南數量推估一萬九九九○隻，目前南市動物之家善化站收容二七一隻、灣裡站四九二隻，合計七六三隻，另有仁德暫置區收容一一○隻，再加上學甲新的動保教育園區，依舊遠遠難及在外的遊盪犬數量。

現況是非市區不斷上演人犬衝突，永康二王重劃區數百隻遊蕩犬長期聚集，議員李鎮國指民眾在永康靈骨塔附近落單時，竟遭一、二十隻黑狗包圍、追逐；仁德區到科技重鎮歸仁區的沙崙智慧綠能科學城一帶，同樣狗群流竄，民眾夜間騎單車被追逐，不僅民怨難消，且以遊客喜好騎車、徒步遊覽台南，遊蕩犬恐是負面體驗。

以新北市作法為例，將有限資源優先投入人犬衝突熱區，掌握族群較龐大的區域進行訪查，納管工廠、農村飼養犬隻，落實絕育等相關措施，推動犬隻源頭管理，加上相關政策新北遊蕩犬數量從十多年前約兩萬隻，下降至近年約一萬隻，顯示流浪犬治理關鍵不在於收容量，須長期且持續的管理。

學甲動保教育園區遭質疑花大筆經費卻未創造更大收容量，市長黃偉哲答詢說因地方抗爭導致工程延宕而成本暴增，當初反對者現更要求收容溪北度區的浪犬，感嘆是社會的「偽善」，另市府規畫各區設臨時收容所也遭反彈；此爭議攤開社會長年的矛盾，但收容空間絕對永遠追不上繁殖速度，遊蕩犬熱區的數量控制是優先加大施政力道面向之一，先擺脫「抓不完、收不完」的惡性循環。

流浪犬 台南 農業部

延伸閱讀

浪浪收容逼近飽和 澎湖馬公市長籲認養與管理

車停空地被多隻浪犬咬壞以為遭人破壞 中市動保處評估設誘捕籠捕捉

毛孩走失掀高額賞金潮 台灣偵探職業總會曝協尋寵物案件增3成

誰吃了我的狗？百萬網紅邊牧被偷「百元轉賣狗肉館」 飼主崩潰：牠是家人

相關新聞

雲林麥寮風場風力發電機冒煙起火 台電：疑因零件過熱燒損

台電公司麥寮風場1機組今天中午約12時突然起火，雲林縣消防人員立即趕赴現場戒備；台電公司表示，疑因零件過熱燒損，目前現場...

極端高溫 台南熱爆 議員促補強景點遮蔭

近日全台高溫炎熱，台南玉井區頻測得卅九至四十度最高溫紀錄，但不少遊客喜歡騎車或徒步遊玩台南，有議員要求，熱門景點周邊應增設遮蔭空間，且例如永康中華路有多條公車路線，運量大，候車空間卻簡陋、無遮蔭，須更完善步行及候車環境。

徒步62里 六房媽搬新家 信徒「香」隨

國家重要民俗的雲林「六房媽過爐」，將由土庫股交接給五間厝股，昨晨發炮起駕，從土庫股的越港紅壇，移駕至斗南股五間厝新紅壇安座，展開六十二里的徒步過爐遶境，鑾轎隊伍及陣頭、隨香信徒綿延數公里，沿途家戶擺設香案迎駕，熱鬧非凡。

星期評論／收容不治本 台南犬患重在源頭管理

前年台南被推估遊蕩犬有近兩萬隻是各縣市最高，市府投入逾四億元興建學甲多功能動物保護教育園區，挨批只能收容四百隻遊蕩犬，然而，全市屢傳浪犬群體追逐人車、甚至攻擊家畜，人犬衝突風險無法有效降低，社會不滿自然不斷累積。

雲林猴患頻傳 縣府研議結紮降數量

雲林山區獼猴之亂年年上演，除社區被侵擾，農作遭偷襲，最近甚至有居民遭兩隻猴王合力攻擊咬傷，民進黨縣議員張維崢在議會質詢，希望縣府盡速提出對策，維護山友和居民安全。縣長張麗善允諾，會多加裝或更新老舊告示牌，也會與中央共商防治減輕猴害。

工程封閉近1年 下營中山路二段6月1日提前恢復通行

台南市政府水利局因辦理下營排水閘門及抽水站新建治理工程，去年7月起封閉下營區中山路二段部分路段，經近1年趕工，全線6月1日恢復通行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。