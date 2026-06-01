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徒步62里 六房媽搬新家 信徒「香」隨

聯合報／ 記者蔡維斌謝進盛／台南報導
國家重要民俗的雲林六房媽祖過爐，昨晨從土庫股紅壇起駕，一路步行到斗南五間厝股的新紅壇安座，一大早萬人迎駕。記者蔡維斌／攝影
國家重要民俗的雲林六房媽祖過爐，昨晨從土庫股紅壇起駕，一路步行到斗南五間厝股的新紅壇安座，一大早萬人迎駕。記者蔡維斌／攝影

國家重要民俗的雲林「六房媽過爐」，將由土庫股交接給五間厝股，昨晨發炮起駕，從土庫股的越港紅壇，移駕至斗南股五間厝新紅壇安座，展開六十二里的徒步過爐遶境，鑾轎隊伍及陣頭、隨香信徒綿延數公里，沿途家戶擺設香案迎駕，熱鬧非凡。

「有神無廟」的六房媽，每年由斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股、過溪股共五股卅四庄輪流值年奉祀，每年農曆五月過爐「搬新家」；由於五間厝股有六個村落，約每卅年才會輪到一個村輪值，新爐主顏徐素芬表示，能讓媽祖選為爐主，她甚感榮幸也很開心，歡迎各界到新紅壇參拜祈福。

昨天未亮就有大批信徒湧進土庫股的越港紅壇，迎媽祖神尊陸續登上鑾轎後，清晨六時，雲縣長張麗善等人引燃起馬炮後，起駕展開遶境，沿途庄頭陣頭齊出，炮聲此起彼落，家戶也設香案膜拜，更有不少信徒鑽轎腳。中華民國六房媽會理事長徐萬成說，昨晚六房媽進入五間厝臨時紅壇，二日在五間厝股遶境後才正式入紅壇安座。

另，同為國家重要民俗的台南西港慶安宮香科醮典，俗稱「西港仔香」，因應明年丁未年香科年，廟方前天香科王船定槮儀式，決定取得「龍骨寶槮（建造王船的龍骨）」之處，從五株神榕中擲筊選出，總共三輪，分別由慶安宮主委黃勝家、常務監察蔡榮儒、總幹事方一峰等擲杯，最後由南海埔境主公殿神榕以八個聖桮中選，將擇期舉行取寶槮、造寶槮、請寶槮、安寶槮等儀式。

現場也要選出五名香科會首來負責明年香科籌備事宜，經過千歲爺桮選，丁未年香科會首名單為主會首陳慶國、副會首黃來興、協會首黃俊雄、都會首林俊吉、讚會首林青木。方一峰說，丁未年香科行程日期，將於明年年初時向千歲爺請示。

遶境 媽祖 雲林

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