極端高溫 台南熱爆 議員促補強景點遮蔭

近日全台高溫炎熱，台南玉井區頻測得卅九至四十度最高溫紀錄，但不少遊客喜歡騎車或徒步遊玩台南，有議員要求，熱門景點周邊應增設遮蔭空間，且例如永康中華路有多條公車路線，運量大，候車空間卻簡陋、無遮蔭，須更完善步行及候車環境。

南市工務局回應，將針對適合路段進行評估並擇定施作，逐步建構更涼爽舒適的步行空間，目前市府已於鹽水溪畔便道人行道沿線設置部分遮蔭設施，未來也將持續評估民眾需求，打造更完善的行人環境。

玉井觀測站廿九日下午測得四十點二度的站史高溫，前天下午近三時測得卅五點一度是全台最高溫，昨下午二時四十分卅六點四度也是最熱；玉井區有間冰舖老闆簡瑞男說，「今年迭創高溫，意外帶動生意大爆發」，廿九日創高溫，當天客人更是大排長龍。

不少顧客還打趣說「就是衝著四十點二度來的」；他也說，當前台灣商圈的遮蔭相關措施不足，期待政府能結合商家在政策上協助，打造更人性化的商圈觀光環境。

市議員朱正軒指出，極端高溫逐漸成為常態，台南夏季適逢觀光旺季，熱門景點周邊更應增設遮蔭設施、空間，近年例如韓國首爾於大型路口設置遮陽傘，新北市板橋區也增設自動化人行道遮陽傘，讓民眾等候紅燈時擁有遮蔭空間，建議參考相關經驗，優先在商圈及觀光區等行人密度較高路口試辦大型遮陽傘，例如海安商圈。

朱正軒也說，社區步道可規畫帶狀式太陽能板，兼顧發電、遮蔭及夜間照明功能，以鹽洲社區環狀步道為例，目前河堤部分路段已設相關設施，未來可向南北延伸，此外，永康中華路有多路公車路線行經，候車空間卻簡陋、無遮蔭、無座椅等，盼研議設反向式候車亭。

朱正軒說，面對極端氣候挑戰，城市治理須同步升級，建議研考會彙整相關意見並追蹤各局處執行情形，透過完善步行及候車環境，提高民眾使用公共運輸意願。

針對永康中華路的公車站等候問題，交通局長王銘德說，已規畫於人行道工程完工後，儘速進場裝設候車亭。