可以玩的鄉土課程！台南楠西從桌遊體驗投入學習

水果不只能吃，也能變成一堂充滿趣味的在地課程！臺南市客委會「臺南原鄉客家聚落青年駐地工作站計畫」攜手國立高雄科技大學，辦理社區教學與培力活動，30日吸引20位在地居民、長輩及志工共同參與，透過駐地工作站參與研發的「百果鄉的天命人」桌遊進行教學、試玩與推廣。學員在歡笑與交流中，認識楠西「百果之鄉」的豐富物產特色及客庄文化，並從遊戲過程中進一步理解農產加工、飲食文化及循環永續等多元概念，讓一張張桌遊卡牌不只是遊戲素材，更成為認識土地故事與生活智慧的學習媒介。

臺南市長黃偉哲表示，此次透過桌遊體驗方式，將楠西特色物產與多元元素融入互動設計，讓參與者在輕鬆有趣的過程中自然投入學習，不僅提升活動參與感與趣味性，也讓在地故事轉化為貼近生活的體驗內容，讓特色資源不只是被保存，更能融入日常、走進社區，持續累積城市共學與共創能量。

臺南市政府客家事務委員會陳新裕主委指出，客庄文化推廣除了保存與傳承，更重要的是讓社區成為故事的分享者與實踐者；本次活動透過桌遊作為社區培力工具，期待未來能進一步活用於導覽解說、社區活動及遊客接待等情境，讓初次來到楠西的民眾，能透過更具互動性的方式感受「百果之鄉」的魅力。遊戲內容亦特別融入水果加工與特色飲食概念，透過梅子雞、龍眼蜜、木瓜牛奶等元素，引導參與者理解農產從田間到餐桌的多元可能。

臺南市政府客委會表示，「百果鄉的天命人」除了融入楠西特色元素，也進一步將循環經濟與永續發展概念帶入遊戲設計，讓參與者從遊戲機制中理解資源再利用與環境友善等議題；內容中特別透過龍眼木炭、天然植物染、果皮堆肥等真實案例，引導民眾認識農業副產物如何透過加工與再生應用創造新的可能。期盼透過兼具趣味性與教育性的推廣模式，深化永續教育理念，讓環境關懷與生活知識自然融入日常，持續累積客庄文化傳承與社區共學能量。

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