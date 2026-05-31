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雲林麥寮風場風力發電機冒煙起火 台電：疑因零件過熱燒損
台電公司麥寮風場1機組今天中午約12時突然起火，雲林縣消防人員立即趕赴現場戒備；台電公司表示，疑因零件過熱燒損，目前現場已無持續延燒狀況。
有關麥寮風場風機起火事故，台電公司透過文字訊息表示，今天中午約12時35分，麥寮風場一部風機疑因零件過熱燒損，台電獲報後立即派員前往查處，並中斷相關電氣設備，目前現場已無持續延燒狀況，詳細起火原因仍需進一步調查釐清。
雲林縣消防局中午12時許接獲民眾報案，指稱位於麥寮鄉豐安路951號附近風力發電機冒煙起火；由於風機冒出濃濃黑煙，連數公里外的民眾都能看到。
雲林縣消防局表示，風機組高度讓消防車無法有效進行滅火，僅能於現場進行安全警戒。
台電再生能源處證實事故機組為台電所有，由於該機組年限為20年，已使用15、16年，研判疑因機械老舊、天氣炎熱發生火燒事故。
雲林縣建設處長廖正彥指出，縣府會將事故通報到經濟部能源署，請中央督導相關業者加強巡查維護。
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