雲林麥寮風場風力發電機冒煙起火 台電：疑因零件過熱燒損

國家重要民俗的雲林縣「六房媽過爐」今晨發炮起駕從土庫股的越港紅壇，移駕至斗南股五間厝紅壇安座，展開62公里的徒步過爐遶境，這場被譽為全台規模最大的「無廟媽祖搬家」的信仰盛事，吸引來自全國成千上萬人潮隨香護持，沿途家家戶戶擺設香案迎駕，熱鬧非凡。

2026-05-31 11:57