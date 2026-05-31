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嘉市已有1起熱傷害救護 衛生局：三高族群提高警覺

中央社／ 嘉義市31日電

近日持續高溫炎熱，嘉義市消防局上週接獲1起熱傷害救護，衛生局提醒民眾規律補水、做好個人防護，儘量減少非必要戶外活動，避免長時間曝曬，三高慢性病族群更要提高警覺。

美秀集團10週年演唱會上週末在嘉義市舉辦，根據嘉義市衛生局統計，2天活動現場救護站統計傷患累計80人次，多為身體不適，給予降溫休憩後有改善；另外，嘉義市消防局上週也接獲山友到蘭潭筍寮步道健行，因身體不適、體力不支而撥打119求助的案件。

嘉義市政府衛生局長廖育瑋今天表示，近日嘉義市高溫悶熱，若長時間處於高溫環境，身體散熱不及，容易引發脫水、熱衰竭，甚至中暑等熱傷害問題，提醒民眾務必提高警覺，並做好防熱措施。

廖育瑋指出，熱傷害並非只有突然昏倒才算危險，當身體出現頭暈、頭痛、噁心、心悸、全身無力、大量流汗或體溫升高等症狀時，都可能是熱傷害警訊；若有不適，應立即移動至陰涼通風處休息，適時補充水分，如症狀持續未改善，應儘速就醫。

此外，高溫對長者、幼童、戶外工作者，以及患有高血壓、糖尿病、高血脂等三高慢性病族群，容易造成更大身體負擔。衛生局提醒，三高患者在高溫環境下，可能增加脫水、血壓不穩及心血管疾病風險，更應特別留意自身健康狀況。

關於預防熱傷害，嘉義市政府衛生局提供「預防熱傷害3招」，包括規律補水，且做好個人防護，減少陽光直曬，最後避免高溫曝曬，其中上午10時至下午2時為高溫時段，應避免長時間從事戶外活動，並適時休息降溫。

衛生局 三高 嘉義

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