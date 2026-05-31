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國家重要民俗六房媽熱鬧搬新家 數萬信徒隨香護送熱鬧滾滾

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
國家重要民俗的雲林六房媽祖過爐，今晨引燃起馬炮後，從土庫股紅壇起駕，一路步行到斗南五間厝股的新紅壇安座。記者蔡維斌／攝影
國家重要民俗的雲林六房媽祖過爐，今晨引燃起馬炮後，從土庫股紅壇起駕，一路步行到斗南五間厝股的新紅壇安座。記者蔡維斌／攝影

國家重要民俗的雲林縣「六房媽過爐」今晨發炮起駕從土庫股的越港紅壇，移駕至斗南股五間厝紅壇安座，展開62公里的徒步過爐遶境，這場被譽為全台規模最大的「無廟媽祖搬家」的信仰盛事，吸引來自全國成千上萬人潮隨香護持，沿途家家戶戶擺設香案迎駕，熱鬧非凡。

雲林縣「六房媽」最大特色是「有神無廟」，每年由斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股及過溪股等5股34庄輪流值年奉祀，每年農曆五月過爐有逾十萬名各地信徒徒步隨香，護持媽祖「搬新家」，獲列國家重要民俗。

六房媽明年度由斗南的五間厝股值年，今早天未亮就有大批信徒湧進土庫股的越港紅壇準備恭迎媽祖起駕，並由中軍班唱班，迎媽祖神尊陸續登上鑾轎後，直至清晨6時，由雲林縣長張麗善、立委劉建國、張嘉郡、蔡春綢等人引燃起馬炮後，正式起駕展開遶境。

鑾轎隊伍在陣頭和隨香信徒綿延數公里；沿途庄頭陣頭齊出，炮聲此起彼落，熱鬧滾滾，家戶也設香案膜拜，更有不少信徒鑽轎腳，警方也投入達180名人力，一路維護交通和秩序，過爐遶境預計到今天深夜才抵達五間厝股新建的臨時紅壇安座。

張麗善表示，六房媽祖延傳三百多年，無固定寺廟，香火鼎盛是靠五股庄頭一代一代的傳承，把香火與情感年年接下去，凝聚了卅四聚落的向心力。文觀處長謝明璇也指出，六房媽每年過爐串起地方獨特的信仰文化，是珍貴的文化資產，2017年登錄國家重要民俗。

中華民國六房媽會理事長徐萬成表示，五間厝股有6個村落，約每30年才會換一個村輪值，今晚六房媽進入五間厝臨時紅壇，6月2日在五間厝股遶境後才正式入紅壇安座。

新爐主顏徐素芬說，30年輪值一次非常難得，能讓媽祖選為爐主，她甚感榮幸也很開心，歡迎各界到新紅壇參拜祈福。

國家重要民俗的雲林六房媽祖過爐，今晨從土庫股紅壇起駕，一路步行到斗南五間厝股的新紅壇安座，一大早萬人迎駕熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
國家重要民俗的雲林六房媽祖過爐，今晨從土庫股紅壇起駕，一路步行到斗南五間厝股的新紅壇安座，一大早萬人迎駕熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影

國家重要民俗的雲林六房媽祖過爐，今晨從土庫股紅壇起駕，一路步行到斗南五間厝股的新紅壇安座，一大早萬人迎駕熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
國家重要民俗的雲林六房媽祖過爐，今晨從土庫股紅壇起駕，一路步行到斗南五間厝股的新紅壇安座，一大早萬人迎駕熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影

國家重要民俗的雲林六房媽祖過爐，今晨從土庫股紅壇起駕，一路步行到斗南五間厝股的新紅壇安座，由雲林縣長張麗善和立委張嘉郡迎駕登轎。記者蔡維斌／攝影
國家重要民俗的雲林六房媽祖過爐，今晨從土庫股紅壇起駕，一路步行到斗南五間厝股的新紅壇安座，由雲林縣長張麗善和立委張嘉郡迎駕登轎。記者蔡維斌／攝影

國家重要民俗的雲林六房媽祖過爐，今晨從土庫股紅壇起駕，一路步行到斗南五間厝股的新紅壇安座，一大早萬人迎駕熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
國家重要民俗的雲林六房媽祖過爐，今晨從土庫股紅壇起駕，一路步行到斗南五間厝股的新紅壇安座，一大早萬人迎駕熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影

遶境 媽祖 雲林

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