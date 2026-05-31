南市傳統市場粽子地圖 端午節乎你包粽！

端午佳節接近，應景的粽子如何選購，不少民眾傷神，台南市市場處表示，全市共有20處傳統市場販售各式端午粽品，從經典肉粽、甜粽到古早味手工粽應有盡有，無論是祭祀或送禮兩相宜。

經濟發展局長張婷媛說，今年台南共有20處市場、29攤販售端午粽品，除經典肉粽、菜粽及鹼粽外，更有攤商推出多款特色粽品，包括紅豆粽、花生粽、薏仁粽、五穀粽，以及香菇肉粽、栗子肉粽、紅燒肉肉粽等，滿足不同族群口味需求，無論喜愛傳統風味或創新口感，都能在市場找到屬於自己的端午好味道。

市場處代理處長林士群表示，適逢5月至7月各類升學及國家考試陸續登場，民間也有「吃粽、包粽 (包中)」吉祥寓意，不少家長及考生會特別準備粽子討個好彩頭，端午前夕正值市場採買旺季，市場內除販售各式人氣粽品，也備有包粽食材及節慶用品，方便民眾一次購足。消費者可趁著端午節走進傳統市場，支持在地攤商。

另每周一及農曆17為公休日，建議民眾事前確認，以免白跑一趟。

更多詳細資訊可搜尋「台南市市場巡禮粉絲專頁」及「台南市市場處官網」（https://marketoffice.tainan.gov.tw/）查詢。

南市經發局市場處提供的傳統市場地圖，方便消費者搜尋。記者謝進盛／翻攝

台南傳統市場手工現包粽子，從傳統口味、經典口味到特色口味一應俱全。記者謝進盛／翻攝