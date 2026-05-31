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全台進入極端高溫模式 嘉市衛生局授防熱3招

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
全台進入極端高溫模式， 嘉市衛生局授防熱3招。圖／嘉義市政府提供
全台進入極端高溫模式， 嘉市衛生局授防熱3招。圖／嘉義市政府提供

全台陸續出現極端高溫，台北更測得38.3度高溫創下百年來5月最高溫紀錄，嘉義市近日同樣高溫悶熱。嘉義市衛生局長廖育瑋表示，長時間處於高溫環境若散熱不及，容易引發脫水、熱衰竭甚至中暑，衛生局為此傳授規律補水、做好個人防護及避免高溫曝曬等防熱3招，呼籲市民務必提高警覺，平安度過炎炎夏日。

高溫環境對長者、幼童、戶外工作者及三高慢性病族群容易造成更大負擔。衛生局指出，熱傷害並非突然昏倒才算危險，當身體出現頭暈、頭痛、噁心、心悸、全身無力、大量流汗或體溫升高等症狀時，都可能是熱傷害警訊。尤其三高患者在高溫下可能增加脫水、血壓不穩及心血管疾病風險，更應特別留意自身健康狀況。

為協助市民預防熱傷害，衛生局提供防熱3招。首先是規律補水，市民應多喝水且不要等到口渴才喝，採取少量多次方式補充，戶外活動時每15分鐘應補充200至300cc水分或電解質飲品。其次為做好個人防護，外出時可配戴帽子、穿著透氣衣物以減少陽光直曬並幫助散熱。最後應避免高溫曝曬，上午10點至下午2點高溫時段應減少長時間戶外活動。

衛生局呼籲，民眾若有不適應立即移動至陰涼通風處休息並適時補充水分。如果症狀持續未改善，或出現持續高燒、昏迷、意識混亂等情形，應儘速撥打119或送醫治療，把握黃金處置時間，避免造成嚴重健康危害。

高溫 衛生局 三高

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