嘉市府全面檢視地下道防汛設備 串聯線上線下賣場設專區便利市民備災

6月起台灣已進入防汛期，嘉義市政府全面啟動各項防汛整備工作，全面檢視地下道防汛設備，並串聯線上線下賣場設專區便利市民備災。市長黃敏惠表示，各局處要落實災前巡檢與應變準備，透過平時整備，降低豪雨及颱風帶來的災害衝擊。

有鑑於2025年強颱丹娜絲造成嘉義市多處積淹水災情，市府更加重視極端氣候帶來的威脅，除持續針對轄內5處車行地下道機房及集水井加強巡檢外，也於4月下旬辦理文化路車行地下道淹水防災應變演練，透過線上通報與實地操作，強化跨單位應變能力，確保汛期來臨時能即時處置、守護市民安全。

工務處表示，目前地下道入口皆已設置LED跑馬燈、積水自動警示系統及水尺標示等設備，發生積水時可即時提醒用路人改道，降低誤闖風險，提升行車安全。消防局表示，面對極端氣候，除了政府積極整備外，民眾平時自主防災也相當重要，應提前檢視居家排水、防颱措施及緊急避難包內容。

為協助市民更便利取得防災物資，內政部推動「防颱（災）專區」設置計畫，市府也積極串聯實體賣場及網路平臺共同響應，將防災準備融入市民日常生活。市府表示，過去民眾常在颱風警報發布後才急忙搶購物資，容易造成賣場擁擠及物資不足，因此提前規畫設置防颱（災）專區。

6月1日至8月31日設置「防颱專區」，9月1日至9月30日設置「防災專區」，集中提供防颱用品、防災食品、照明設備及緊急避難包等相關品項。目前包括大九九、振宇五金、家樂福、小北百貨等實體通路，以及特力屋、樂天市場等網路平臺皆共同參與。

市府呼籲，防災應從平時做起，請市民朋友及早檢查家中防災物資與緊急避難包，並隨時關注氣象資訊，共同做好汛期整備，打造更安全、更具韌性的嘉義市。

去年強颱丹娜絲造成嘉義市多處災情。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府針對轄內5處車行地下道機房及集水井加強巡檢、辦理文化路車行地下道淹水防災應變演練。圖／嘉義市政府提供