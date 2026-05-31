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香科啟動 南市西港慶安宮完成王船寶槮桮選

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
西港慶安宮完成香科王船寶槮評桮，由南海埔境主公殿神榕以8個聖桮中選。記者謝進盛／翻攝
西港慶安宮完成香科王船寶槮評桮，由南海埔境主公殿神榕以8個聖桮中選。記者謝進盛／翻攝

因應明年乙未年香科年，有240多年歷史的台南西港慶安宮王船遶境醮典，已完成香科王船寶槮評桮，由南海埔境主公殿神榕以8個聖桮中選。

俗稱「西港香」的慶安宮香科醮典，為曾文溪流域瘟王祭活動。據悉，始於清乾隆49年西元1784年先由八份姑媽宮舉辦香科遶境，第14科改由慶安宮接辦。每3年1科，明年乙未年香科是第82科，延續240多年未曾中斷，是台南地區保存最多傳統文武陣頭和王府行儀的王船醮典。

慶安宮總幹事方一峰說，慶安宮由西港仔街、瓦厝內、南海埔、堀仔頭和茄苳腳等5角頭共同管理，香科醮典逢丑、辰、未、戌年舉行，12年4科為1輪。

而建造王船從取槮開始，槮是王船的龍骨，先向王爺以聖桮指示取槮地方，槮的材料是繁茂的碩壯大榕樹的樹幹，意為代表香火鼎盛、人丁興旺、合境平安。同時擇定在香科前一年千歲爺聖誕祝壽活動，為隔年香科王船定槮。

而每科槮的長度有一定規格尺寸，丑年香科9尺6寸、辰年香科9尺6寸4、未年香科9尺6寸8、戌年香科9尺7寸2。乙未年香科王船編號69號，其槮長度9尺6寸8。

慶安宮昨辦理香科王船定槮儀式，透過擲筊從5株神榕中選出明年王船龍骨寶槮，桮選總共3輪，分別由慶安宮主委黃勝家、常務監查蔡榮儒、總幹事方一峰等擲杯，最後由南海埔境主公殿神榕以8個聖桮中選，將擇期舉行取寶槮、造寶槮、請寶槮、安寶槮等儀式。

現場也選出5位香科會首，負責明年香科籌備事宜。經過千歲爺桮選，乙未年香科會首名單為主會首陳慶國、副會首黃來興、協會首黃俊雄、都會首林俊吉、讚會首林青木。

方一峰說，乙未年香科行程日期，將於明年年初時向千歲爺請示，5位會首及香科王船寶槮選定，也象徵著香科啟動了。

因應明年乙未年香科年，經過千歲爺桮選，台南西港慶安宮選出5位香科會首。記者謝進盛／翻攝
因應明年乙未年香科年，經過千歲爺桮選，台南西港慶安宮選出5位香科會首。記者謝進盛／翻攝

因應明年乙未年香科年，經過千歲爺桮選，台南西港慶安宮選出5位香科會首。記者謝進盛／翻攝
因應明年乙未年香科年，經過千歲爺桮選，台南西港慶安宮選出5位香科會首。記者謝進盛／翻攝

因應明年乙未年香科年，經過千歲爺桮選，台南西港慶安宮選出5位香科會首。記者謝進盛／翻攝
因應明年乙未年香科年，經過千歲爺桮選，台南西港慶安宮選出5位香科會首。記者謝進盛／翻攝

遶境 台南

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