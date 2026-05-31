改造啟用4個月見效！台南新營螺旋圓環 A2肇事率降57%

台南新營圓環去年底改造成全台市區首座多車道的螺旋圓環，啟用後正反意見並存，有駕駛反映不習慣、標線複雜等，還有大型車駕駛認為轉彎空間不足，不過南市府表示，整體肇事數明顯下降，且零死亡，目前相關問題多屬適應期現象。

南市交通局表示，螺旋圓環主要目的在減少車流交織衝突點，只要依標誌標線行駛並減速進入，大型車也可安全通行，先前歸仁圓環改造後，短時間內肇事率明顯下降。

新營圓環位處新營市區核心，銜接中山路、中正路等主要道路，長年車流量大，存在機車任意變換車道、圓環空間過大導致車速偏快、停車空間不足、人行空間不連續等問題，市府二○二二年啟動規畫，導入歐洲常見的多車道螺旋圓環設計。

交通局說，以前車輛進入圓環後缺乏清楚標線引導，常出現駕駛任意切換車道情形，導致車流交織，此次改善過去標線不明確問題，清楚畫設車輛進入及駛離圓環的行駛路徑，車流更加順暢有序。

上路初期引發不少爭議，由於駕駛進入圓環前須先選定行駛方向，進入圓環後不得任意變換車道，並透過槽化島和標線引導車流，部分駕駛反映標線複雜、不符合過去用路習慣，常有壓線情形，也有大型車駕駛認為轉彎空間不足，外地民眾更容易因不熟悉動線而誤闖。

但交通局依運研所事故嚴重性分析，圓環改造啟用四個月以來，比去年同期肇事總件數降幅達百分之廿五，A2（有人員受傷車禍）肇事總件數降幅更達百分之五十七，且零死亡；交通部政務次長陳彥伯前天到新營圓環考核也對成效表達肯定。