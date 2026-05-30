「神老師」台南安定圖書館分享如何當孩子生命中的貴人 吸引讀者到場

台南市安定圖書館今天舉辦「當孩子生命中的貴人」融合教育講座，邀請國小教學超過25年今年退休的暢銷作家沈雅琪分享心得。沈雅琪的「神老師＆神媽咪」粉絲專頁有38萬人追蹤，吸引許多讀者親子到場聽講。

沈雅琪以身心障礙兒母親的立場，分享生命成長歷程，期待老師及家長能體會孩子成長的辛苦和努力，增強大家對特教的認知。

沈雅琪從小就是運動員，個性好強、不輕易屈服，經營粉絲專頁「神老師&神媽咪」，把臉書當作心情抒發和經驗分享天地，分享身為教師、特殊兒媽媽、人妻、烘焙愛好者的生活點滴。

她表示，臉書有一些粉絲，但更多的是育有特殊兒及擁有同樣處境的家長網友。因為不足，所以不斷地努力學習和調整，唯一的信念，就是「只能努力，不能放棄」。

沈雅琪1998年進入基隆市長樂國小任教，擔任導師與特教宣導超過25年，今年退休結束小學教職生涯，開始巡迴演講與寫作，也希望有更多時間來陪伴家人。

安定區長陳仁偉表示，每個孩子都是父母的寶貝，特殊兒父母的心路歷程是一條漫長且充滿挑戰的修煉之路，融合教育的核心理念為落實教育機會平等、消除標籤與歧視，並透過適當的資源支持，讓每個孩子適性發展。社會若能塑造一個友善包容的環境，對融合教育會是極大的支持力。

「神老師」沈雅琪應邀到台南安定圖書館分享如何當孩子生命中的貴人。圖／安定圖書館提供