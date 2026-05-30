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重回村廟開講 台江青年倡議保存傳承百年「綁掃帚」文化

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市土城高中4名學生深入台江地區採訪耆老、學習傳統技藝，重返陳卿寮保山宮分享研究成果。圖／台江分校提供
台南市土城高中4名學生深入台江地區採訪耆老、學習傳統技藝，重返陳卿寮保山宮分享研究成果。圖／台江分校提供

台南市土城高中4名學生深入台江地區採訪耆老、學習傳統技藝，以「台江傳統技藝的保存與推廣」為主題進行專題探究，探討先民如何運用在地槺榔材料製作掃帚、適應生活環境，並提出文化保存倡議，榮獲台南市青年倡議論壇第二名。

台江廟口文化沙龍邀請學生昨天重返陳卿寮保山宮分享研究成果，呼籲將台江打造為文化保存示範區，並將保山宮發展為村廟博物館及綁掃帚傳統技藝教育基地。

土城高中二年級學生林雨嫺、潘昀蒨、林妍愛及文雅慧，在教師汪雪憬指導下，透過台江分校協助，訪談陳卿寮綁掃帚老司阜及吊罾工藝師李進添，除記錄地方歷史文化，也親身學習綁掃帚技藝，希望為逐漸式微的傳統文化留下紀錄。

保山宮總幹事王錦德表示，陳卿寮綁掃帚產業可追溯至清朝，已有百餘年歷史，過去村內十戶有八戶從事綁掃帚維生，材料取自台灣海棗（槺榔）。早年居民以扁擔挑著掃帚及蔥蒜沿途叫賣，「擔蔥賣菜、綁掃帚」成為地方重要的開庄精神。為延續文化傳承，保山宮近年也開發可懸掛車內祈求平安的「平安帚」。

在陳卿寮長大的學生潘昀蒨表示，以前只知道到保山宮拜拜，透過專題研究後，才深入了解平安帚與天地掃背後蘊含的歷史與信仰文化。她認為，掃帚看似平凡生活用品，卻承載地方記憶與文化價值，希望未來能持續推動保存工作，讓保山宮成為台江平安帚與天地掃文化的重要基地。

學生團隊也倡議保存綁掃帚、吊罾及竹籠茨等台江傳統技藝，獲得保山宮及地方鄉親支持，盼透過青年參與與社區合作，讓珍貴的台江文化得以世代傳承。

台南市土城高中4名學生深入台江地區採訪耆老、學習傳統技藝，重返陳卿寮保山宮分享研究成果。圖／台江分校提供
台南市土城高中4名學生深入台江地區採訪耆老、學習傳統技藝，重返陳卿寮保山宮分享研究成果。圖／台江分校提供

台南市土城高中4名學生深入台江地區採訪耆老、學習傳統技藝，重返陳卿寮保山宮分享研究成果。圖／台江分校提供
台南市土城高中4名學生深入台江地區採訪耆老、學習傳統技藝，重返陳卿寮保山宮分享研究成果。圖／台江分校提供

台南市土城高中4名學生深入台江地區採訪耆老、學習傳統技藝，重返陳卿寮保山宮分享研究成果。圖／台江分校提供
台南市土城高中4名學生深入台江地區採訪耆老、學習傳統技藝，重返陳卿寮保山宮分享研究成果。圖／台江分校提供

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