台南市府釋125大專生暑假工讀職缺 今甄試4百多人應徵

台南市政府今年暑假釋出125個工讀職缺，勞工局今天在善化區文康育樂中心現場公開甄試，有四百多大專學生參與面試。錄取名單預計下午公布在台南市政府勞工局職訓就服中心官網：https://web.tainan.gov.tw/jobtainan/。

工讀職缺機關單位有新化、南區、北區、仁德、善化、佳里、後壁、東山等區公所與關廟、歸仁、安南、麻豆、新營、西港等區衛生所及衛生局、登革熱防治中心、勞工局、職安健康處、職訓就服中心、噍吧哖事件紀念園區、隆田文化資產教育園區。

另大內、六甲、西港、柳營、新營圖書館、民政局、秘書處、研考會、經發局、地政局、新化地政事務所、水利局等共計37個專案計畫，各用人單位依業務需求設計多元專案工作內容，涵蓋不同領域與專業技能，期盼藉由青年學生的創意與活力，為公部門帶來新氣象。

競爭最激烈的職缺是安南區衛生所的「青春向前行 溫暖大安南」計畫，共有37人爭取4個名額。

勞工局長王鑫基表示，公部門暑期工讀計畫102年推動以來，累計進用超過千名同學，歷屆青年更運用創意，協助市府完成遊戲設計、地方影像紀錄及權益宣導短片等多項創新計畫，用年輕人的視角，讓政策更貼近市民。希望同學能藉由「做中學、學中做」的過程，提早建立正確的職場態度與價值觀。

為提升工讀生就業競爭力，工讀期間勞工局也規畫辦多場在職訓練課程包含簡報技巧、職業安全衛生及職業適性診斷等，透過在職訓練強化青年自我行銷、職涯規劃及職業安全等工作職能，期許學生們能將所學應用於地方，畢業後能留在台南穩定就業。

來面試的陳同學表示，來應徵主要期盼能為自己累積職場履歷與實務經驗，提前為未來的求職路奠定基礎。顏同學說今年是第二次參與面試，去年未錄取，但今年他再接再厲不放棄，希望能爭取到為家鄉服務的機會。

勞工局職訓就服中心預告7月8日至10日在白河關子嶺勞工育樂中心辦三天兩夜「Young 職涯 亮未來」青少年職涯規劃研習營，即日起採網路報名（https://www.surveycake.com/s/ZkvGG），歡迎18至29歲設籍台南市青少年或就讀台南市轄內大專校院應屆畢業生、在學學生、研究生、高中職學生，活動免費，預計招收80名，額滿截止，歡迎參加。

台南市府釋125大專生暑假工讀職缺，今天甄試4百多人應徵。圖／勞工局提供

台南市府釋125大專生暑假工讀職缺，今天甄試4百多人應徵。圖／勞工局提供

台南市府釋125大專生暑假工讀職缺，今天甄試4百多人應徵。圖／勞工局提供

台南市府釋125大專生暑假工讀職缺，今天甄試4百多人應徵。圖／勞工局提供