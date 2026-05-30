快訊

伊朗飛彈襲擊！科威特上空攔截成功 殘骸墜地波及2架MQ-9無人機

坦尚尼亞貧童翻轉人生拿到博士學位 今台大畢典致詞：夢想為家鄉蓋學校

調皮米格魯「半夜偷走拖鞋」氣瘋飼主 下一秒畫面卻讓人鼻酸：想媽媽了

聽新聞
0:00 / 0:00

黃金地段精華區 台南東區後甲里活動中心啟用

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南東區後甲里活動中心啟用。圖／台南市政府提供
台南東區後甲里活動中心啟用。圖／台南市政府提供

總經費5082萬2千元，台南市東區後甲里活動中心今天落成啟用，為地上三層樓建築，將成為地方居民交流聯誼、學習成長及推動社區活動的重要據點，進一步提升社區服務量能與生活品質。

市長黃偉哲主持啟用典禮，立委陳亭妃及多位議員共同剪綵，見證地方建設再添新成果。

黃偉哲表示，後甲里鄰近南紡購物中心、平實重劃區及多處公共設施，區位條件優越，隨著地方持續發展，人口也將逐步成長，因此市府提前規劃興建活動中心，提供居民更完善的公共活動空間。他指出，活動中心的落成不僅是東區重要的基層建設成果，也象徵市府持續補足「一里一活動中心」拼圖，讓更多市民享有優質便利的公共服務。

黃偉哲指出，活動中心是為民眾而設、為社區而建，未來無論是里內活動、社區課程、長者關懷或各項公益服務，都能在此順利推動。他也祝福後甲里未來持續繁榮發展，鄉親能夠善用活動中心空間，共同打造更具凝聚力與活力的幸福社區。

東區區公所表示，後甲里與精忠三村整併後，加上平實營區重劃開發帶動人口成長，地方長期盼望擁有專屬活動空間。在地方里長、民意代表及市府團隊共同努力下，活動中心順利完成興建並正式啟用，未來將成為地方居民日常交流、休閒學習及推動社區發展的重要核心據點。

台南 黃偉哲 陳亭妃

延伸閱讀

南市府打造青春練舞空間 高中熱舞社備戰四校聯合舞展

聲寶拓展長照布局 攜手日本元氣集團6億元蓋台南綜合長照機構

回力行里兒時地盤 蔣萬安自爆里長看他長大：在哪約會都知

防止老人受詐騙！台南歸仁地政所編書辦講座 教導守護房地產

相關新聞

台南市府釋125大專生暑假工讀職缺 今甄試4百多人應徵

台南市政府今年暑假釋出125個工讀職缺，勞工局今天在善化區文康育樂中心現場公開甄試，有四百多大專學生參與面試。錄取名單預計下午公布在台南市政府勞工局職訓就服中心官網：https://web.tainan.gov.tw/jobtainan/。

黃金地段精華區 台南東區後甲里活動中心啟用

總經費5082萬2千元，台南市東區後甲里活動中心今天落成啟用，為地上三層樓建築，將成為地方居民交流聯誼、學習成長及推動社區活動的重要據點，進一步提升社區服務量能與生活品質。

降低補件、退件 南市辦工作坊助納管未登記工廠加速合法化

為協助工廠業者順利辦理工廠改善計畫及特定工廠相關申請作業，台南市經發局昨辦理「台南市納管之未登記工廠與特定工廠用地計畫申請實務解析工作坊」。針對業者最常遭遇的搭排、架橋及建築相關審查議題進行說明，透過法規解析、申請流程說明與實務案例分享，協助業者掌握審查重點，降低補件與退件風險，提升申請效率。

台南新營圓環標線改造奏效 啟用4個月肇事數下降逾5成

台南新營圓環改造成為全台市區首座多車道的螺旋圓環，引發正反意見爭論，改造4個月成效出爐，交通局統計資料表示，依運研所事故防治成分析，比去年同期肇事總件數降幅達25%，A2肇事總件數降幅更達57%，且零死亡，交通部道安考評委員肯定新營圓環的優化改造的成果。

台南虎頭埤步道阿伯勒盛開 黃金花雨千人環湖健走登場

台灣最早的水庫虎頭埤阿勃勒盛開，台南市政府觀光旅遊局今天舉辦「2026虎頭埤阿勃勒花季 黃金花雨健走」活動，吸引近千民眾參與，不少親子家庭及三代同堂攜手健走，在金黃色花海陪伴下享受初夏時光。

砸4億建台南學甲動保園區僅能收400浪犬 動保團體批承諾跳票

台南原縣區多處長期有游蕩犬問題，市府在學甲第六公墓興建的學甲多功能動物保護教育園區上月完工，將在九月啟用，但議員質疑耗資四億多元，卻僅能收容四百隻浪犬，溪南地區也不可送去；因當地曾發生犬隻竄出追車導致死傷意外，議員要求優先安置易造成交通事故熱點區域的遊蕩犬，以降低地方交通風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。