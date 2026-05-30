黃金地段精華區 台南東區後甲里活動中心啟用

總經費5082萬2千元，台南市東區後甲里活動中心今天落成啟用，為地上三層樓建築，將成為地方居民交流聯誼、學習成長及推動社區活動的重要據點，進一步提升社區服務量能與生活品質。

市長黃偉哲主持啟用典禮，立委陳亭妃及多位議員共同剪綵，見證地方建設再添新成果。

黃偉哲表示，後甲里鄰近南紡購物中心、平實重劃區及多處公共設施，區位條件優越，隨著地方持續發展，人口也將逐步成長，因此市府提前規劃興建活動中心，提供居民更完善的公共活動空間。他指出，活動中心的落成不僅是東區重要的基層建設成果，也象徵市府持續補足「一里一活動中心」拼圖，讓更多市民享有優質便利的公共服務。

黃偉哲指出，活動中心是為民眾而設、為社區而建，未來無論是里內活動、社區課程、長者關懷或各項公益服務，都能在此順利推動。他也祝福後甲里未來持續繁榮發展，鄉親能夠善用活動中心空間，共同打造更具凝聚力與活力的幸福社區。

東區區公所表示，後甲里與精忠三村整併後，加上平實營區重劃開發帶動人口成長，地方長期盼望擁有專屬活動空間。在地方里長、民意代表及市府團隊共同努力下，活動中心順利完成興建並正式啟用，未來將成為地方居民日常交流、休閒學習及推動社區發展的重要核心據點。