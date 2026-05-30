降低補件、退件 南市辦工作坊助納管未登記工廠加速合法化

為協助工廠業者順利辦理工廠改善計畫及特定工廠相關申請作業，台南市經發局昨辦理「台南市納管之未登記工廠與特定工廠用地計畫申請實務解析工作坊」。針對業者最常遭遇的搭排、架橋及建築相關審查議題進行說明，透過法規解析、申請流程說明與實務案例分享，協助業者掌握審查重點，降低補件與退件風險，提升申請效率。

市長黃偉哲指出，市府持續推動未登記工廠合法化與輔導工作，不只是協助業者符合法令，更希望透過完善的輔導機制，讓企業在兼顧產業發展與環境安全下穩定經營，業者在申請過程中，常因跨單位法規銜接而面臨阻礙，說明會可提供最直接的溝通平台。

經發局長張婷媛表示，許多案件並非條件不足，而是因資料準備不完整或不熟悉申請程序，造成反覆補件與審查時間拉長，這次邀請農田水利署嘉南管理處及市府工務局建築管理科具實務經驗的講師授課與交流，希望協助業者一次掌握最新審查原則與實務操作方式，提升申請品質與行政效率。

經發局說明，本次工作坊內容將聚焦於排水設施設置 (搭排)、跨越水路設施 (架橋) 以及建築線指定與建築相關許可等實務議題，並透過案例解析說明常見錯誤態樣及核准關鍵，協助業者了解不同主管機關的審查邏輯與作業重點。本次活動重點在於破解「水利」與「建築」兩大實務瓶頸。透過專家現場釋疑，能協助業者省去摸索時間，降低轉型成本，加速達成土地合法化的最終目標。

本次工作坊除專業課程外，也安排交流時間，讓業者能直接提出實務問題，強化與主管機關的溝通。市府將持續透過多元輔導措施，協助企業穩健經營，將「合法化」轉化為企業永續發展的重要競爭力。

台南市經發局辦理「台南市納管之未登記工廠與特定工廠用地計畫申請實務解析工作坊」，邀請專家授課及交流，協助業者加速合法化。圖／台南市經發局提供

台南市經發局辦理「台南市納管之未登記工廠與特定工廠用地計畫申請實務解析工作坊」，邀請專家授課及交流，協助業者加速合法化。圖／台南市經發局提供

台南市經發局辦理「台南市納管之未登記工廠與特定工廠用地計畫申請實務解析工作坊」，邀請專家授課及交流，協助業者加速合法化。圖／台南市經發局提供

台南市經發局辦理「台南市納管之未登記工廠與特定工廠用地計畫申請實務解析工作坊」，邀請專家授課及交流，協助業者加速合法化。圖／台南市經發局提供