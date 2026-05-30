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台南新營圓環標線改造奏效 啟用4個月肇事數下降逾5成

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南新營圓環改造成為全台首座多車道的螺旋圓環，啟用4個月成效出爐。圖 ／南市府提供
台南新營圓環改造成為全台首座多車道的螺旋圓環，啟用4個月成效出爐。圖 ／南市府提供

台南新營圓環改造成為全台市區首座多車道的螺旋圓環，引發正反意見爭論，改造4個月成效出爐，交通局統計資料表示，依運研所事故防治成分析，比去年同期肇事總件數降幅達25%，A2肇事總件數降幅更達57%，且零死亡，交通部道安考評委員肯定新營圓環的優化改造的成果。

新營圓環位處新營市區核心，銜接中山路、中正路等主要道路，長年面臨車流量大、機車任意變換車道、圓環空間過大導致車速偏快、停車空間不足及人行空間不連續等問題。市府自2022年啟動規畫，並於2025年底完成改造，導入歐洲常見的多車道螺旋圓環設計。

新設計上路後一開始引發不少爭議。由於駕駛進入圓環前須先選定行駛方向，進入圓環後不得任意變換車道，並透過槽化島及標線引導車流，部分駕駛反映標線複雜、不符合過去用路習慣，常有壓線情形，部分大型車駕駛也認為轉彎空間不足，外地民眾更容易因不熟悉動線而誤闖。

交通局表示，螺旋圓環主要目的在減少車流交織衝突點，只要依標誌標線行駛並減速進入，大型車亦可安全通行，目前相關問題多屬適應期現象，先前歸仁圓環改造後，短時間內肇事率明顯下降，而此次新營圓環改造成果更為亮眼，啟用4個月以來，整體肇事件數降幅已達5成以上。

交通局指出，新營圓環此次改造最大的改變，在於改善過去圓環內標線不明確的問題。過去車輛進入圓環後，由於缺乏清楚的標線引導，駕駛經常出現任意切換車道、隨意移動的情形，導致車流交織，增加事故發生風險。

經重新檢討交通動線後，交通局透過標線優化設計，清楚劃設車輛進入及駛離圓環的行駛路徑，提供駕駛人更明確的方向指引，讓車流運行更加順暢有序，也有效降低因交織產生的碰撞事故。

交通部政務次長陳彥伯昨率隊考評台南市114年度各項道安成果，也到新營圓環現地考核對成效表達肯定。交通局依運研所事故嚴重性分析，新營圓環改造啟用4個月以來，整體肇事數明顯下降，降幅超過5成，顯示標線優化已有效提升圓環行車安全。

交通部政務次長陳彥伯率隊考評台南市114年度各項道安成果，肯定新營圓環改善成果。圖／台南市交通局提供
交通部政務次長陳彥伯率隊考評台南市114年度各項道安成果，肯定新營圓環改善成果。圖／台南市交通局提供

台南 中正路 車道 圓環

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