台南虎頭埤步道阿伯勒盛開 黃金花雨千人環湖健走登場

台灣最早的水庫虎頭埤阿勃勒盛開，台南市政府觀光旅遊局今天舉辦「2026虎頭埤阿勃勒花季 黃金花雨健走」活動，吸引近千民眾參與，不少親子家庭及三代同堂攜手健走，在金黃色花海陪伴下享受初夏時光。

市長黃偉哲到場與民眾互動合影，現場氣氛熱絡，觀旅局吉祥物魚頭君也帶領民眾一起跳暖身操，隨後黃偉哲鳴笛帶領大家環湖健走。

黃偉哲表示，虎頭埤不僅是台灣第一座水庫，更擁有超過150年歷史，至今仍持續肩負灌溉功能，是兼具歷史價值與實用功能「活的古蹟」。每年5、6月阿勃勒盛開時節，金黃色花串隨風搖曳，形成美麗的黃金花雨景觀，搭配湖光山色及完善步道系統，成為台南最具代表性的賞花景點。

黃偉哲指出，虎頭埤擁有優美自然景觀，園區內有山、有水、有步道，也有全齡式遊憩設施，適合大小朋友一同前來休憩遊玩。市府近年完成環湖步道串聯工程，打造舒適友善的健走環境，希望阿勃勒花季活動鼓勵民眾走入戶外親近自然，運動健身也能欣賞台南獨特的自然風光。

觀旅局表示，活動也規畫阿勃勒特色市集、闖關活動及DIY體驗，並結合新化在地特色飲品，讓民眾賞花也能品嘗地方風味，感受台南豐富的人文與觀光魅力。市府也邀請全國民眾把握阿勃勒花季期間來虎頭埤賞花健走，留下屬夏日美好回憶。

虎頭埤步道阿伯勒盛開，黃金花雨千人環湖健走登場。圖／台南市政府提供

虎頭埤步道阿伯勒盛開，黃金花雨千人環湖健走登場。圖／台南市政府提供