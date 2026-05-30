聽新聞
0:00 / 0:00

台南永康區現「浪犬大軍」 市府暫設圍籬、請地方媽媽照顧

聯合報／ 記者吳淑玲周宗禎／台南報導
台南永康社區附近空地有許多浪犬，永康區公所在二王公墓設置流浪犬貓圍籬。圖／市議員李鎮國提供
台南永康社區附近空地有許多浪犬，永康區公所在二王公墓設置流浪犬貓圍籬。圖／市議員李鎮國提供

台南永康區二王公墓聚集數十隻遊蕩犬困擾地方多年，常傳群體竄出追人車，目前暫時以圍籬圍住，因二王公墓重劃工程預計今年啟動，議員憂浪犬無處可去，湧入周邊社區，將引爆更嚴重的「人犬衝突」，農業局表示，將利用空置的用地設置三處臨時大型圍籬，並委請當地愛心媽媽協助後續餵食與管理。

市議員李鎮國質詢時指出，二王公墓周遭近來頻有流浪犬追逐行人與車輛情形，最近有民眾反映，在永康靈骨塔附近落單時，竟遭一、二十隻黑狗包圍、追逐，有騎士驚嚇過度摔車受傷，地方怨聲載道。

李鎮國認為，二王公墓重劃工程將啟動，但目前南市公立動物收容所已爆滿、無力負荷，一旦挖土機進駐開挖，這群無處可去的浪犬大軍勢必會集體驚逃、湧入周邊社區，恐引爆更嚴重的人犬衝突。

市議員朱正軒也指出，市府應加速盤點適合土地，規畫類似「毛孩森活村」的臨時收容空間，同時積極向中央爭取經費，增加安置量能，避免問題持續惡化。

農業局長李芳林回應，為避免重劃區浪犬危及周邊交通安全，市府將採取「空間隔離法」，預計於重劃區內利用空置腹地，設置三處大型臨時圍籬，將浪犬集中圈養管理，並委由當地愛心媽媽協助後續餵食與照護。也協調工務局，將於重劃區周邊增設工程圍籬，防堵犬隻突然衝出馬路，降低對用路人安全的衝擊。

根據農業部二○二四年遊蕩犬調查統計，台南市遊蕩犬數量預估達一萬九九九○隻。目前台南市動物之家善化站收容二七一隻、灣裡站四九二隻，合計七六三隻，另有仁德暫置區收容一一○隻。

重劃區 公墓 永康 台南 流浪犬

延伸閱讀

浪浪收容逼近飽和 澎湖馬公市長籲認養與管理

沒建立回收SOP…台南農膜亂倒熱點暴增 市府：研議集中收運

影／潭子運動公園驚成「老鼠樂園」 台中議員批：髒亂成漢他病毒隱憂

周邊有亞太棒球場、史博館及醫院 台南肉品市場加速遷往善化

相關新聞

嘉義蘭潭國中工地奪命意外 死者未保勞保僅有國民年金

嘉義市蘭潭國中風雨球場今早發生工程意外，一名工人遭烤漆板砸中，臟器外露當場慘死，嘉義地檢署今天相驗死亡方式為意外。校方向市府教育處通報，要求施工廠商停工、保留現場，勞工及青年發展處介入了解，發現工人僅投保國民年金，將協助家屬爭取賠償。

虎尾農會知名履歷肉粽飄香傳愛 雲林家扶弱勢家庭有口福

雲林縣虎尾鎮農會推廣國產米食文化、行銷在地優質農產，今天舉辦「溫馨履歷粽送愛」結合米食教育、公益捐血與愛心送暖，捐贈2500顆「虎霸王履歷花生粽」給雲林家扶中心，端午前溫馨傳愛，包肉粽大賽和創意壽司更展現米文化豐富與趣味。

砸4億建台南學甲動保園區僅能收400浪犬 動保團體批承諾跳票

台南原縣區多處長期有游蕩犬問題，市府在學甲第六公墓興建的學甲多功能動物保護教育園區上月完工，將在九月啟用，但議員質疑耗資四億多元，卻僅能收容四百隻浪犬，溪南地區也不可送去；因當地曾發生犬隻竄出追車導致死傷意外，議員要求優先安置易造成交通事故熱點區域的遊蕩犬，以降低地方交通風險。

台南永康區現「浪犬大軍」 市府暫設圍籬、請地方媽媽照顧

台南永康區二王公墓聚集數十隻遊蕩犬困擾地方多年，常傳群體竄出追人車，目前暫時以圍籬圍住，因二王公墓重劃工程預計今年啟動，議員憂浪犬無處可去，湧入周邊社區，將引爆更嚴重的「人犬衝突」，農業局表示，將利用空置的用地設置三處臨時大型圍籬，並委請當地愛心媽媽協助後續餵食與管理。

視察台南國家美術館籌備處 李遠：成為「國家級美術館」仍有挑戰

文化部長李遠今天視察台南國家美術館籌備處，去年成立後目前已完成各項移交工作，今年接手營運，期許南國美確實展現「國家級美術館」角色，並儘速完成正式組織法制化及掛牌，發揮台灣近現代美術史研究、典藏、展覽、推廣及國際交流能量。

台南捷運藍線經過 議員爭取成大南工興建立體停車場、泳池

台南捷運藍線一期預計年底前動工，沿著永康中華路未來發展備受期待，台南市議員朱正軒於今天總質詢表示，成大南工有意提供校園西側土地，闢建立體停車場及游泳池，除了造福師生，也讓在地民眾受惠，市長黃偉哲表示，如果學校有意願提供校地，市府會更主動來對話，將交辦副市長主責此案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。