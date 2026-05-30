台南永康區現「浪犬大軍」 市府暫設圍籬、請地方媽媽照顧

台南永康區二王公墓聚集數十隻遊蕩犬困擾地方多年，常傳群體竄出追人車，目前暫時以圍籬圍住，因二王公墓重劃工程預計今年啟動，議員憂浪犬無處可去，湧入周邊社區，將引爆更嚴重的「人犬衝突」，農業局表示，將利用空置的用地設置三處臨時大型圍籬，並委請當地愛心媽媽協助後續餵食與管理。

市議員李鎮國質詢時指出，二王公墓周遭近來頻有流浪犬追逐行人與車輛情形，最近有民眾反映，在永康靈骨塔附近落單時，竟遭一、二十隻黑狗包圍、追逐，有騎士驚嚇過度摔車受傷，地方怨聲載道。

李鎮國認為，二王公墓重劃工程將啟動，但目前南市公立動物收容所已爆滿、無力負荷，一旦挖土機進駐開挖，這群無處可去的浪犬大軍勢必會集體驚逃、湧入周邊社區，恐引爆更嚴重的人犬衝突。

市議員朱正軒也指出，市府應加速盤點適合土地，規畫類似「毛孩森活村」的臨時收容空間，同時積極向中央爭取經費，增加安置量能，避免問題持續惡化。

農業局長李芳林回應，為避免重劃區浪犬危及周邊交通安全，市府將採取「空間隔離法」，預計於重劃區內利用空置腹地，設置三處大型臨時圍籬，將浪犬集中圈養管理，並委由當地愛心媽媽協助後續餵食與照護。也協調工務局，將於重劃區周邊增設工程圍籬，防堵犬隻突然衝出馬路，降低對用路人安全的衝擊。

根據農業部二○二四年遊蕩犬調查統計，台南市遊蕩犬數量預估達一萬九九九○隻。目前台南市動物之家善化站收容二七一隻、灣裡站四九二隻，合計七六三隻，另有仁德暫置區收容一一○隻。