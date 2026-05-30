砸4億建台南學甲動保園區僅能收400浪犬 動保團體批承諾跳票

台南原縣區多處長期有游蕩犬問題，市府在學甲第六公墓興建的學甲多功能動物保護教育園區上月完工，將在九月啟用，但議員質疑耗資四億多元，卻僅能收容四百隻浪犬，溪南地區也不可送去；因當地曾發生犬隻竄出追車導致死傷意外，議員要求優先安置易造成交通事故熱點區域的遊蕩犬，以降低地方交通風險。

學甲多功能動物保護教育園區投入總經費四點零三億元，由市府工務局代辦工程，歷經兩年半施工，今年三月完工，目前驗收中，九月可啟用，議員李鎮國質疑為何花了四億多僅能收容四百隻浪犬，且溪南地區浪犬不能進去，規模應可收容超過兩千隻，且各區設安置處，可減少民眾民怨。

石姓動保志工也說，高雄市府花一億多元建收容中心，管理困難收容五百隻狗就被批「浪費」；台南市毛孩子家園協會表示，市長黃偉哲曾答應要收容一千隻，為何經費暴增收容量卻大降？

黃偉哲表示，學甲動保園區原本工程經費僅約一億多元，但因地方抗爭反對，導致工程延宕、成本暴增，如今園區完工後，當初反對者卻要求收容溪北浪犬，感嘆這是社會「偽善」，但若無學甲園區，也無法安置四百隻浪犬，市府有規畫各區設臨時收容所，但遇反對，目前僅仁德等地設置。

議員謝舒凡質詢指出，學甲長期存在浪犬竄出道路造成車禍風險，園區應優先安置易造成交通事故熱點區域的流浪犬隻，以降低地方交通風險，並加速園區聯外道路開闢。

農業局長李芳林表示，園區主體工程已接近完成，後續將陸續完成療養設施、相關設備及犬隻收容配套建置，待設備到位後即可投入收容作業，營運所需人力也已同步進行訓練與配置，未來逐步移轉至學甲新園區運作。

市府工務局表示，學甲多功能教育園區拓寬聯外道路，長約一四六六公尺、寬十二公尺，總經費約二點一億元，已完成規畫，預計今年六月召開施工前協調會，七月施工，明年完工。