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視察台南國家美術館籌備處 李遠：成為「國家級美術館」仍有挑戰

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
文化部長李遠今天視察台南國家美術館籌備處，期許加速正式組織法制化。圖／南國美提供
文化部長李遠今天視察台南國家美術館籌備處，期許加速正式組織法制化。圖／南國美提供

文化部長李遠今天視察台南國家美術館籌備處，去年成立後目前已完成各項移交工作，今年接手營運，期許南國美確實展現「國家級美術館」角色，並儘速完成正式組織法制化及掛牌，發揮台灣近現代美術史研究、典藏、展覽、推廣及國際交流能量。

李遠指出，對於由原來以當代美術館為主的台南市美術館2館，成為近現代美術館的台南國家美術館，「感覺好像什麼都完備了，但實際上卻仍然有許多的挑戰，以及更多的期待」。首要的挑戰包含硬體須符合近現代文物的典藏及展示標準，以及目前僅有17個編制員額，須加速充實研究、展示與整體能量等議題。

南國美今年除典藏空間優化外，也陸續調配各展間的展覽期程，啟動整體展示環境，包含溫控、光線、監控等升級作業。同時，文化部也加速組織法制化作業，以儘速完備人力與發揮國家級美術館能量。

在持續整備過程中，李遠要求深化研究、典藏與展覽、公共對話與國際交流等工作，尤其研究與典藏是作為台灣近現代美術館回應各界期待，也是進行公眾溝通及向世界展現台灣主體性最重要的基礎。他期許南國美應務實地充實自身研究及展示能量，進而讓前輩藝術家與家屬有信心共同加入建構台灣美術史的行列。

南國美籌備處表示，在研究與展覽部分，已規畫4大類型為架構，包含以台灣藝術史重大節點，呼應當代議題、跨域與跨世代的「議題性特展」；典藏及捐贈的「藝術家個展」；聚焦台灣近現代美術國際位置的「國際交流展」；藝術史延伸或青年策展孵育的「徵件或申請展」。

今年起陸續推出議題性展覽「微光中的寫生者：近現代美術沉浸展」、大阪世博回台的「台灣光譜」沉浸式劇場；探討設計與美術的「尋找那一頁美術史」、「被消逝的台灣美術與設計」，以及蔡草如、沈哲哉藝術家個展等。

目前積極籌畫明年推出「台灣近現代美術史常設展」及「台展百年」大型特展。捐贈與典藏方面，已有約百件作品已入藏或待入藏，南國美也持續進行「台灣近現代美術史研究資料庫建置」等工作。

文化部長李遠今天視察台南國家美術館籌備處，期許加速正式組織法制化。圖／南國美提供
文化部長李遠今天視察台南國家美術館籌備處，期許加速正式組織法制化。圖／南國美提供

文化部長李遠今天視察台南國家美術館籌備處，期許加速正式組織法制化。圖／南國美提供
文化部長李遠今天視察台南國家美術館籌備處，期許加速正式組織法制化。圖／南國美提供

文化部長李遠今天視察台南國家美術館籌備處，並參觀「雙筆・仙跡：蔡草如藝術特展」。圖／南國美提供
文化部長李遠今天視察台南國家美術館籌備處，並參觀「雙筆・仙跡：蔡草如藝術特展」。圖／南國美提供

文化部長李遠今天視察台南國家美術館籌備處，期許加速正式組織法制化。圖／南國美提供
文化部長李遠今天視察台南國家美術館籌備處，期許加速正式組織法制化。圖／南國美提供

李遠 台南 美術館

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