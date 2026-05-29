台南捷運藍線經過 議員爭取成大南工興建立體停車場、泳池

台南捷運藍線一期預計年底前動工，沿著永康中華路未來發展備受期待，台南市議員朱正軒於今天總質詢表示，成大南工有意提供校園西側土地，闢建立體停車場及游泳池，除了造福師生，也讓在地民眾受惠，市長黃偉哲表示，如果學校有意願提供校地，市府會更主動來對話，將交辦副市長主責此案。

朱正軒表示，成大南工鄰近捷運藍線站體，如果能興建立體停車場及對外開放游泳池，並規劃空橋連接，對永康市民的停車、運動及轉乘都將有極大助益。

朱正軒點出，在南工校地興建游泳池、停車場並並連結捷運站，除需由校方及市府各局處來協調，也需向中央的教育部、交通部、運動部爭取經費，盼各單位共同努力推進。

除了捷運藍線議題，永康鐵路地下化已核定新設康橋站，朱正軒表示，設立車站站體通常會回饋地方居民，希望能為北邊的尚頂里爭取活動中心空間，尚頂里已無任何土地可興建活動中心。

他表示，台北捷運同樣屬於地下化站體，除了常見的共構商業大樓、住宅大樓，也有共構國小運動場地、活動中心的例子，希望康橋站體的地上層可以做為尚頂活動中心使用。

交通局長王銘德表示，鐵道局正進行綜合規劃，目前有預留一個車站專用區的土地，未來如何爭取空間會再洽都發局及民政局來處理。